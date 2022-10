Una conferenza per il centenario della Marcia su Roma

In occasione del centenario della Marcia su Roma la sezione Anpi di Canegrate, con il patrocinio del Comune, ha organizzato un dibattito

Il centenario della Marcia su Roma

La della Marcia su Roma (la manifestazione a carattere eversivo organizzata dall'allora Partito nazionale fascista per favorire l'ascesa al potere di Benito Mussolini e che vide il 28 ottobre 1922 migliaia di fascisti dirigersi verso la capitale con la concreta minaccia di una guerra civile) fu l'evento che segnò praticamente l'inizio del Ventennio fascista e per discutere e ragionare sul valore e sul significato di quello snodo cruciale della storia italiana la sezione Anpi di Canegrate, con la collaborazione del Centro Filippo Buonarroti, ha organizzato per venerdì 28ottobre alle 21, al Polo Culturale "Catarabia" di piazza Unità d'Italia, una conferenza. Il relatore sarà il professor Carlo Antonio Barberini del Centro Filippo Buonarroti. L'ingresso è libero