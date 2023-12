Una casa di pan di zenzero fatta tutta a maglia: l'opera a Canegrate.

Casa a pan di zenzero fatta a maglia

Il gruppo di Punti in Chiacchiera di Canegrate ha realizzato una casa di Pan di zenzero Lo scorso weekend, l’associazione ha infatti, ha installato una casa di Pan di zenzero vicino, come sempre fatta a maglia, al Polo culturale Catarabia per augurare un buon Natale a tutta la comunità.

"Il nostro gruppo realizza sempre un’installazione di Urban meeting da ormai 10 anni per il mese di marzo per le iniziative legate a 'Marzo è donna', è però qualche anno che abbiamo iniziato a realizzare lavori per il periodo natalizio (albero di Natale e Natività) - afferma la presidente Marzia Verga - Quest’anno abbiamo deciso di riprodurre una casetta di Pan di zenzero. Paola Misurelli ha trovato la struttura per poterla realizzare e, con l’aiuto della Contrada Baggina che si è recata quasi in Brianza, abbiamo ritirato il materiale così da poter iniziare il lavoro già da settembre. Ognuna di noi ha fatto alcuni elementi e decorazioni. Lo scopo del nostro gruppo era lavorare insieme per un unico progetto tramite maglia e uncinetto".

I 10 anni del gruppo

E il presidente aggiunge: