Una canzone celebra Corbetta ai tempi del Covid VIDEO

Corbetta ai tempi del Covid: deserta e nostalgica. E l’emozione dei corbettesi diventa una canzone, grazie al progetto Corbetta’s music friends che dà vita a «Corbetta mia» con le musiche di Emanuele Salvi e Red Porati, il testo di Marcello Catalano e la collaborazione di Antonello Salvi, Vincenzo Catalano, Gianluca Ramella, Pino Di Consoli e Francesca Catalano.

Una canzone celebra Corbetta ai tempi del Covid

Marcello Catalano, produttore, ha raccolto in testo le emozioni di questa lunga quarantena, ha raccolto i contributi dei colleghi corbettesi, e nello studio di registrazione sopra casa sua ha assemblato la canzone-manifesto del lock down.

Aspettando la ripresa

«Parliamo di Corbetta, ma potrebbe essere qualsiasi città – dice – In tanti hanno collaborato con un’immagine o una foto simbolo. E’ il nostro contributo in questo momento difficile, noi sappiamo fare musica ed ecco, un modo per intrattenere e coinvolgere i nostri cittadini, in attesa di tornare a riempire la nostra bella città», afferma Catalano. La canzone racconta di una città vuota, la distanza dagli amici e parla di Corbetta come di una «bimba addormentata, di silenzio rivestita», ma emerge, soprattutto, il desiderio di tornare alla normalità.

