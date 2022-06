Un viaggio fra Enzo Jannacci e Gaber con Sognantica

Torna venerdì 1 luglio a Pero la rassegna Sognantica con "Fuoco ai Limoni", uno spettacolo dedicato a Enza Jannacci e Giorgio Gaber.

Sognantica torna con Jannaccia e Gaber

Venerdì 1 luglio nella cornice verde del Giardinone, in via Maria Cristina, alle 21.30, per la rassegna Sognantica andrà in scena lo spettacolo Fuoco ai Limoni, secondo appuntamento del percorso “Risonanze”, una selezione di esperienze musicali e teatrali in grado di divertire e incantare i partecipanti con atmosfere emozionanti e coinvolgenti.

Dopo il concerto della Piccola Orchestra dei Popoli, questa volta tocca alla band teatrale Jaga Pirates, nata con la missione di mettere in viaggio per l'aldilà le anime di due grandi artisti, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, esplorando in chiave esagerata ed esplosiva il teatro-canzone. Gli Jaga Pirates con Stefano Annoni, Luca Rodella e le musiche dal vivo di Roberto Dibitonto, Francesco Marchetti, Diego Paul Galtieri, accompagneranno le anime di Gaber e Jannacci nel loro viaggio ultraterreno, perdute in un aldilà surreale dove i fantasmi danteschi incontrano i versi più belli delle loro eterne canzoni.

Fuoco ai limoni è il secondo capitolo della saga iniziata con lo spettacolo Aspettando i limoni, il cui debutto, nel 2018 al Cimitero Monumentale di Milano, è stato seguito da due anni di repliche in teatri e locali. Questa volta le anime dei due protagonisti, dopo la lunga e forse eterna attesa di una risposta celeste, imboccheranno una strada che li porterà a visitare le sonorità infernali. L’ingresso è libero; si consiglia la prenotazione al link bit.ly/sognanticafuocoailimoni; o contattando PuntoPero (023535566 - puntopero@csbno.net)

Cos'è Sognantica

Sognantica – Rassegna pellegrina di musica e arti performative Sognantica è una “rassegna pellegrina” - itinerante – che accende le piazze e i giardini della città di Pero con le sue atmosfere oniriche e trasognate, un calendario di eventi dedicati alla fantasia e al sogno, un omaggio all’immaginazione, un’offerta alla comunità all’insegna dell’allegria e della bellezza. La seconda edizione della rassegna coinvolgerà cinque luoghi di Pero per 8 spettacoli, tra cui 2 grandi eventi, 2 spettacoli per bimbi e famiglie e 4 spettacoli di teatro e musica; il calendario completo è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Pero (www.comune.pero.mi.it). La rassegna è a cura della direzione artistica CSBNO.