Un successo di presenze e opere per la 25esima edizione della Dipingherho

Cultura

Premiati gli artisti che hanno vinto l'ultima edizione di Dipingherho

Ancora un successo di presenze e di opere per la 25° edizione del concorso Dipingerho in Mostra organizzato dalla associazione rhodense Dipingerho, con il contributo del Comune di Rho.

Quasi cinquanta partecipanti da tutta Italia

Sono stati ben 45 i pittori che hanno partecipato alla manifestazione. Erano sia rhodensi che del circondario e alcuni addirittura provenienti anche da altre regioni italiane. E oltre alla presenza degli artisti, l'evento ha visto la partecipazione di tantissime persone attraverso la giuria popolare che ha fatto ben 1265 segnalazioni per decretare il vincitore.

I premiati e la giuria del concorso

La giuria era composta da Cristina Palmieri, critica d’arte, Gep Caserta, Artista calligrafo e Sergio Colleoni, progettista e realizzatore di vetrate artistiche. Il 1°Premio è andato all’artista Renato Bianchi di Pogliano. 2° Premio a Lucio Pedotti di Bollate, 3° a Ornella Negri di Rho, 4° a Costanza Caliandro di Pregnana e 5° Premio a Mattia Variola di Motta di Livenza (Treviso). Il premio speciale Giuria popolare è stato assegnato a Maria Ines Biancardi di Rho.

La mostra virtuale delle opere continua online

Per chi non avesse ancora visto gli artisti e le opere online può collegarsi al sito di www.dipinghero.it dove potrà anche partecipare alla mostra virtuale 3D ambientata nelle sale di Villa Burba. Continua quindi l’esperienza, forse unica nel suo genere, che l’associazione ha già aperto lo scorso anno quando a causa della pandemia l'associazione ha deciso di non fermarsi e garantire la partecipazione degli artisti e anche di tutti gli appassionati in maniera virtuale.

Per chi volesse conoscere Dipingerho e avere ulteriori informazioni sulle iniziative può visitare il sito web istituzionale della associazione o inviare una email a info@dipingerho.it