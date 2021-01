Un sentiero per riscoprire il processo alle streghe

Un cammino per scoprire le streghe di Venegono Superiore e Inferiore (Varese). Un modo per ricordare l’unico processo alle streghe celebrato nel Ducato di Milano cinquecento anni fa di cui sia giunta tutta la documentazione dell’epoca.

Il processo alle streghe

A quel tempo il Comune era unico e si chiamava Venegono. Sette donne furono arse sul rogo. Si trattava di Elisabetta Oleari, Margherita Fornasari, Caterina Fornasari, Antonina Del Cilla, Maddalena Del Merlo, Majnetta Codera, Giovannina Vanoni. Furono ritenute colpevoli di aver avuto rapporti con il Diavolo, che a loro si sarebbe presentato con il nome di “Martino”, e di aver fatto uso della magia “toccando” il bestiame e un’infante. Il processo iniziò nel mese di marzo del 1520.

Il percorso

Ora l’Amministrazione, insieme al Parco Pineta, punta a riportare alla luce questa storia sconosciuta ai più, col progetto per un nuovo sentiero nell’area verde presentato per il Bando Cultura di Fondazione Cariplo. In base alla proposta, il “Sentiero delle Streghe” dovrebbe sorgere accanto alla piscina di Pianbosco, sviluppandosi in un anello di un paio di chilometri. Lungo il percorso, totem informativi e installazioni che racconteranno il contesto storico, la storia dell’Inquisizione e soprattutto il processo alle streghe di Venegono. Per ulteriori approfondimenti leggi primasaronno.it.

