Il Tourist Infopoint di Rho coordinato da Fabio Novelli ha realizzato un nuovo opuscolo che si aggiunge a quelli dedicati al Palazzo comunale, a Villa Burba, al Teatro Civico de Silva. L’attenzione si è concentrata su Villa Scheibler, cuore del Castellazzo.

Un opuscolo dedicato a Villa Scheibler a Rho

Grazie alla collaborazione della proprietà Spalletti, che ha messo a disposizione materiale storico e dato accesso per realizzare le immagini, il Tourist Infopoint ha potuto ricostruire la lunga storia del complesso architettonico nato come casa di caccia alla metà del secolo XVI, per poi essere ampliato di volta in volta arrivando a diventare una vera e propria villa dotata di numerose stanze.

I terreni a fine Quattrocento erano di proprietà della famiglia di Giovanni Simonetta, discendente di Cicco Simonetta, che era alle dipendenze della duchessa Bianca Maria Visconti. Nel 1583 San Carlo Borromeo riposò a Castellazzo e celebrò messa nel suo Oratorio, in visita a Rho per la costruzione del Santuario dell’Addolorata. Allora i Giardini erano già maestosi, ma l’arcivescovo non fece in tempo a percorrerli, dovendosi fermare per un solo giorno.

La trasformazione negli ultimi secoli

Nel 1600 si aggiunsero case coloniche per i contadini che lavoravano le terre dei Simonetta: nacque così il piccolo borgo che ancora rimane in vita. Nel 1760 la proprietà passò alla famiglia Ferrario, nel 1829 ai Formenti, nel 1877 alla signora Elisa Vonwiller vedova Scheibler, il cui figlio Felice Scheibler fondò la Società Milanese per la caccia a cavallo. Da qui partì la storia legata a gare e maneggio. Negli anni si aggiunse l’allevamento dei cani fox-hounds importati dall’Inghilterra.

La villa subì diversi restauri, portando in vista splendidi soffitti a cassettone, e accolse ospiti illustri e i principi di Casa Savoia. L’allevamento di cavalli divenne particolarmente prestigioso, formando purosangue capaci di vincere premi di prestigio, e una sala venne destinata ad accogliere i trofei di caccia grossa del conte Scheibler in tutti i continenti.

Le visite guidate nella villa

Oggi la villa resta dimora privata, ma può essere visitata prenotando le guide e accoglie feste ed eventi. Pareti e soffitti decorati, mobili d’epoca, antichi dipinti sono tutti da ammirare, come gli splendidi giardini. Villa Scheibler rimane uno dei luoghi di maggior rilievo storico e culturale della città.