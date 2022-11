Un omaggio a Gino Strada e Teresa Sarti a Bollate

Tra pochi giorni il Giardino dei Giusti ospiterà un’opera d’arte dal grande valore: la street artist di fama internazionale Ale Senso realizzerà un omaggio a due capisaldi di Emergency, Gino Strada e Teresa Sarti.

Il Giardino dei Giusti

Il parco è collocato tra le vie Friuli, Lorenzini e Pellico, intitolato a Giorgio Perlasca (l’imprenditore che salvò più di 5000 ebrei dallo sterminio) ed è diventato ufficialmente dal 2019 sede del Giardino dei Giusti dell’Umanità di Bollate. Numerose le targhe che contengono i nomi e i cognomi di chi operato per difendere i diritti dell’uomo, impedire i genocidi, salvaguardare la memoria delle persecuzioni.

La nuova opera

Proprio in questi giorni, però, sono in corso nuovi lavori nel giardino: la street artisti Ale Senso sta lavorando ad una nuova opera d’arte che ha tanto a che fare con l’intento del parco. Un omaggio per Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori di Emergency, che fino all’ultimo hanno donato anima e corpo per l’assistenza delle vittime della guerra.

"Produzione di cultura e bellezza"

Ne ha parlato l’assessora alla Cultura e alla Pace Lucia Albrizio: "È in fase di realizzazione dall’artista di fama internazionale Ale Senso un’opera pavimentale che coprirà buona parte della piazza del Giardino dei Giusti. Verrà intitolata a Gino Strada e Teresa Sarti figure importanti nel percorso di costruzione di un mondo di Pace, che purtroppo vede ancora troppe guerre e discriminazioni. Ale Senso ha accettato con entusiasmo di realizzare l’opera che rientra nel progetto Epic Land finanziato da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, e che ha coinvolto diversi soggetti fra i quali il comune di Bollate e con capofila Far nella produzione di cultura e bellezza".

Un'artista già conosciuta in città

Un nome già noto in città, quello dell’artista, che ha realizzato un murales a Castellazzo: "Sono fiera di avere ancora a Bollate Ale Senso, autrice del bellissimo murales di Castellazzo che l’Amministrazione ha fatto realizzare nel 2018, per la commemorazione del centesimo anniversario dello scoppio della fabbrica di munizioni “Sutter&Thevenot” - ha continuato Albrizio - Come quell’opera, anche questa in realizzazione, vuole essere uno spazio dove tutti noi possiamo fermarci a riflettere quanto ognuno di noi può fare per un mondo migliore".