Un marzo all'insegna della donna con mostre e spettacoli

Le iniziative

Sarà presentato anche un libro durante le serate organizzate dalla città di Arese.

Sarà un marzo ricco di appuntamenti e spettacoli ad Arese in occasione della festa della donna. Si parte il 5 marzo 2022 con l'inaugurazione della mostra.

Gli appuntamenti da non perdere

In occasione della festa della donna il Comune di Arese ha organizzato una serie di appuntamenti per festeggiare l'universo femminile. Il 5 marzo verrà inaugurata la mostra di Maria Elisabetta Priolo dal titolo Evoluzioni. L'esposizione sarà visibile fino al 19 marzo negli orari di apertura della biblioteca. L'otto marzo alle 21 andrà in scena "Sei donne che hanno cambiato il mondo". spettacolo di e con Gabriella Greison.

Gli appuntamenti di sabato 12 marzo

Il 12 marzo si parte al mattino alle 9 con la performance artistica "Io non ci passo sopra", a cura del liceo artistico Lucio Fontana, con le classi terze dell'indirizzo multimediale e le quarte di indirizzo figurativo. Il pomeriggio alle 16 ci sarà la presentazione del libro "Tutta la vita davanti, Quando la sciura Marpol era Nora". Il libro sarà presentato da Miriam Donati e Anna Maria Castoldi.

Le iniziative si terranno al Centro civico Agorà, in via Monviso 7.