Un maggio di eventi pensati per i giovani alla nuova biblioteca 27B

Sportelli, film, eventi per tutti ma con un occhio di riguardo particolare ad adolescenti e giovani per il maggio della nuova biblioteca 27B di via Girardi a Legnano.

Sportelli, film, eventi alla nuova biblioteca 27B

Nemmeno un mese dal taglio del nastro e la biblioteca all’interno dello Spazio 27B propone già, per maggio, un programma di iniziative e l’attivazione di servizi indicativi dell’attenzione verso un pubblico composito, ma soprattutto verso i giovani. La prima novità è rappresentata dai due sportelli aperti, a partire da questa settimana e per tutto il mese di maggio e di giugno, "Go Europe! Sportello Europa" e "Percorsi di crescita Sportello Ascolto", gestiti dalla cooperativa Energicamente.

"Sportello Europa" e "Sportello ascolto" fino a fine giugno

"Go Europe - Sportello Europa" si rivolge ad adolescenti e giovani alla ricerca di possibilità e opportunità formative che lo scenario europeo offre anche in ambiti non inseriti nel canonico percorso scolastico, quindi inerenti sfere come lo sport e la cultura.

La seconda iniziativa, "Percorsi di crescita - Sportello ascolto", pone al centro la persona, con i suoi punti di forza e le sue fragilità: con psicologhe e pedagogiste si apriranno dialoghi, momenti di confronto e scambio rispetto a temi quali il benessere, gli affetti, le paure per un orientamento e una motivazione nella prospettiva di un futuro più autonomo e responsabile. Entrambi gli Sportelli rientrano in Good Times 0.1, un progetto finanziato dal bando regionale "La Lombardia è dei giovani 2024", finalizzato a sostenere lo sviluppo personale e professionale dei giovani del territorio col potenziamento dei servizi esistenti già presenti e l’introduzione di nuove opportunità.

"Servizi non calati dall'alto, ma richiesti dagli utenti stessi"

Guido Bragato, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, sottolinea:

"Nel corso di questi anni abbiamo dimostrato nei fatti di non considerare la biblioteca come un semplice contenitore di libri, ma un luogo di riferimento culturale e aggregativo per tutta la comunità. Per questo abbiamo deciso di collocare in un luogo vissuto dai giovani, come la nuova biblioteca nello Spazio 27B, due sportelli loro destinati; vogliamo che sia il servizio a raggiungere e proporsi ai giovani, e non il contrario. È importante rimarcare come servizi e iniziative non siano calati dall’alto, ma siano stati individuati e richiesti dagli utenti stessi, nel lavoro di gruppo svolto da quei #Bibliogiovani che pure avevano collaborato a immaginare la biblioteca nello Spazio 27B secondo quel modello di progettazione partecipata che stiamo seguendo da qualche anno".

Il "Cinemino" del venerdì sera e il tè degli adolescenti

Altra novità nella proposta della biblioteca ed esempio della coprogettazione con il gruppo #Bibliogiovani è il "Cinemino", ciclo di quattro proiezioni serali il venerdì sera alle 20.45 dal 9 maggio al 6 giugno che proporrà, nell’ordine, "Tracks" di John Curran, "Sunshine" di Danny Boyle, "Enemy" di Denis Villeneuve e "The lighthouse" di Robert Eggers. La proiezione sarà seguita da discussione. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Sempre da una proposta dei più giovani, in questo caso dal gruppo #Biblioteen, nasce "Spill the tea", un’occasione di incontro, conversazione e conoscenza fra adolescenti davanti a una tazza di tè in programma nelle giornate di venerdì 9 e 30 maggio alle 16.30.

Letture e laboratori creativi per i più piccoli e le loro famiglie

A maggio la biblioteca si aprirà anche agli utenti più piccoli e alle loro famiglie con le letture e i laboratori creativi per le fasce 0-3 anni (sabato 24 maggio) e 3-6 anni (mercoledì 21 e 28 maggio dalle 16.30 alle 18.00) curati dalla Cooperativa Stripes, proposta quest’ultima che ha incontrato un grande successo nella biblioteca di Mazzafame.

Specificamente dedicati ai genitori sono invece i tre incontri sul tema figli e genitorialità, sempre curati dalla cooperativa Stripes, il 6, 13 e 27 maggio alle 18.30.

L'importanza della biblioteca per bambini e ragazzi

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, spiega:

"Nella costruzione della Città per bambini e ragazzi che è un punto del nostro programma elettorale la biblioteca gioca un ruolo importante. Se da una parte si promuove il ruolo attivo dei ragazzi nell’ideazione e realizzazione di progetti, dall’altro, per i più piccoli, si favorisce, sin dalla più tenera età, la frequentazione di un luogo di cultura, l’avvicinamento alla lettura, ma anche il coinvolgimento delle famiglie, che rappresenta un’importante occasione di socializzazione, quindi per creare comunità".

Gli eventi trasferiti dalla sede centrale chiusa per lavori

Nella biblioteca, giovedì sera 8 maggio, si è tenuto anche un appuntamento di Zero Festival aperto a tutti e pensato per gli adulti, la presentazione del libro di Marco Erba, "Il Male che hai dentro".

Da sottolineare che la biblioteca di via Girardi ospiterà, come quella di Mazzafame, appuntamenti che di solito si tengono nella sede centrale di via Cavour perché quest’ultima è interessata dalla fase finale dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, tanto all’interno dell’edificio come, prossimamente, nel parco. Per questo si terranno nella biblioteca dello Spazio 27B, fra gli altri, l’ultimo appuntamento di DisConnessioni, giovedì 29 maggio, il ciclo "Vinyl Tales", al via mercoledì 14 maggio, e la rassegna BiblioNote, che partirà a giugno.

Quattrocentocinquanta presenze in meno di un mese

Dal primo giorno di apertura al pubblico, lunedì 14 aprile, la biblioteca ha registrato circa 450 presenze complessive di cui un terzo studenti, una sessantina di bambini. Al momento sono una ventina le prenotazioni per il servizio di coworking, 280 i prestiti effettuati e 32 i nuovi utenti iscritti.

Nella foto di copertina: un momento dell'inaugurazione della biblioteca allo Spazio 27B in Canazza