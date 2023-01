Un libro per ricordare David Sassoli e la sua visione europea

Azione Cattolica Ambrosiana organizza e propone a Legnano un incontro pubblico per la presentazione del libro: "David Sassoli, la forza di un sogno. Uomo, giornalista, cittadino d'Europa".

Un libro per ricordare David Sassoli

La presentazione del libro realizzato in collaborazione con Ufficio per L’Italia – Parlamento Europeo ed Editrice ITL/In Dialogo, con il Patrocinio del Comune di Legnano vuole ricordare la figura di David Sassoli, compianto Presidente del Parlamento Europeo, attraverso le pagine del volume scritto da Gianni Borsa, legnanese e giornalista corrispondente SIR da Bruxelles.

Saranno presenti all'incontro

Presenzieranno l'incontro Guido Formigoni, docente e pro rettore Università IULM Milano, Maurizio Molinari, capo ufficio Parlamento Europeo, Gianni Borsa, autore del volume. Modera la serata Annamaria Braccini, giornalista.

L'appuntamento è per martedì 24 gennaio 2023, ore 21:00 in Sala Pagani, Palazzo Leone da Perego,

via Gilardelli 10, Legnano.