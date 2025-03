Un incontro per un impegno comune contro le mafie

Il Comune di Gaggiano organizza in collaborazione con l’associazione Libera l’evento "La Nostra Memoria per un Impegno Comune Contro le Mafie", previsto giovedì 6 marzo 2025 all’auditorium di Piazza Daccò a Gaggiano.

Un’occasione di riflessione

Un importante incontro per fare rete e come rimarcato in una recente assemblea pubblica ad Abbiategrasso, organizzata dal neo Comitato bene Comune, avere un sussulto di coscienza come ha affermato don Massimo Mapelli da anni impegnato nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, tra cui la Libera Masseria di Cisliano:

“Dobbiamo avere un sussulto di coscienza, solo in questo modo saremo in grado di scuotere l’opinione pubblica e far emerge il senso di legalità che deve essere proprio di ogni società”.

In quest’occasione saranno riportate le storie di tre donne vittime dirette e indirette della mafia riportate da due voci femminili e una maschile che con coraggio hanno deciso di raccontare la loro storia, contribuendo così a una lotta collettiva contro la violenza e l'oppressione mafiosa.

In occasione della giornata internazionale della donna e in vista della 30esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Alla serata parteciperanno : Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro; Marisa Fiorani, madre di Marcella di Levrano e Marialuisa Rovetta, figlia di Alessandro Rovetta.

Modererà l'incontro Lorenzo Sanua, referente del presidio Libera Mi sud-ovest "Angelo Vassallo". e figlio di Pietro Sanua l’ambulante ucciso dalla mafia nel 1995.

L'incontro sarà aperto a tutti, con l'obiettivo di sensibilizzare e rafforzare la consapevolezza rispetto alla lotta contro la mafia e alla valorizzazione del coraggio delle donne; un’occasione di riflessione, condivisione e impegno.