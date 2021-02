Un incontro in ricordo di Daniele Oppi nel 15esimo anniversario dalla morte del fondatore del Guado.

Martedì 9 febbraio a mezzogiorno su Social Tv della Libreria Bocca si ricorderà Daniele Oppi, artista, curatore, editore, direttore Guado, in occasione del 15esimo anniversario dalla morte. Un uomo che è l’espressione e l’esempio dell’Italia migliore. L’Italia che ha battezzato “Lambretta” come brand mondiale, che ha trasformato la grappa in “liquore nobile” mettendosi in competizione con il whisky a livello planetario, l’Italia che ha portato l’Europa negli USA per Perfetti con lo slogan e il progetto “Brooklin. La gomma del ponte”… Per non parlare di tutto il valore socio-culturale enorme del Guado che ancora oggi, dopo più di cinquant’anni di impegno, è faro per intellettuali e artisti che credono seriamente nel valore sociale del ruolo dell’arte. Il figlio Francesco, anch’egli artista e attivissimo prosecutore del Guado, organizza gli incontri. A modera l’incontro sarà Francesca Favotto.