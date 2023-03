Un corso gratuito per giovani appassionati di cinema

Il Comune di Bareggio offre un corso gratuito dedicato ai giovani dai 15 ai 34 anni appassionati di cinema per conoscere le tecniche di realizzazione e di montaggio.

Un corso per i giovani appassionati di cinema

Sono aperte fino al 27 marzo 2023 le iscrizioni al corso per giovani cineasti organizzato dal Comune di Bareggio insieme ai Bareggionauti. Si affronterà un percorso gratuito tecnico e pratico sulle tecniche audiovisive e di montaggio per realizzare un cortometraggio in Bareggio da proiettare durante un evento pubblico.

Per partecipare si può scrivere a bareggionauti@gmail.com o chiamare il 3351317146