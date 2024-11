Un concerto per festeggiare e aiutare La Zattera

La Zattera, cooperativa sociale di Legnano, compie 35 anni; ecco il nuovo evento: il concerto del Coro divertimento vocale, via alla vendita biglietti.

La Zattera fa festa con il Coro divertimento vocale

Tutto pronto per una nuova iniziativa insieme alla cooperativa sociale La Zattera di Legnano per festeggiare insieme i primi 35 anni della stessa.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 8 novembre, alle 21, al Teatro Tirinnanzi quando ad esibirsi sarà il Coro divertimento vocale, diretto dal maestro Carlo Morandi, per un bellissimo concerto spettacolo.

L'evento e la vendita biglietti

"Celebreremo la musica e la solidarietà con questo bellissimo e bravissimo coro - annunciano dalla cooperativa - Tutto a sostegno della Zattera. Si tratterà di un concerto rock e pop con ben 150 coristi e la loro band".

Per informazioni e prenotazioni si può rivolgersi allo 0331.598759 o scrivere alla mail Zattera89@cooperativasocialelazattera.it

Un modo quindi per sostenere l’attività di questa realtà legnanese.