“Un campione alla Ugo Colombo”, a Canegrate la presentazione del libro. L’evento, organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con diverse associazioni, si terrà venerdì 11 settembre alle 20.30 in piazza Matteotti.

“Un campione alla Ugo Colombo”

Appuntamento a venerdì 11 settembre 2020, alle 20.30 in piazza Matteotti, per la presentazione del libro di Renzo Zannardi ‘Un campione alla Ugo Colombo’, dedicato alla vita e alle vittorie di un corridore, che ha lasciato il segno nel ciclismo.

“L’idea di questa presentazione è nata in questa strana estate e ci ha subito colpito la passione dell’autore Renzo Zannardi, optometrista nonché presidente di Federottica Lombarda, nel raccontare un personaggio sportivo che ha lasciato il segno nella storia del ciclismo professionistico – afferma l’assessore alla Cultura di Canegrate Pinuccia Auteri – Il fascino di un uomo concreto, tutto d’un pezzo, forte, leale e generoso. Una personalità in cui la ‘sostanza’ ha sempre vinto sull’apparenza. L’altro aspetto che ci ha colpito è che i diritti del libro saranno destinati a un progetto ambizioso: il sostegno ad associazioni, famiglie, società sportive per la promozione di uno sport onesto, leale, pulito, di valore. Proprio come quello praticato da Ugo Colombo, un Hombre Vertical come pochi seppero essere”.

La storia del campione

Continua Auteri: “La storia professionale del campione è presto detta, in estrema sintesi: esordiente e allievo nell’Unione sportiva ciclistica Villa Cortese, dilettante nell’Unione sportiva Rescaldinese e nel Velo club Cuggiono, dal 1964 al 1974 professionista nella Springoil-Fuchs, nella Filotex e nella nazionale italiana, e qui 18 vittorie, comprese tre tappe al Giro d’Italia, più un terzo e un quinto posto finale. Questo libro ne racconta la storia professionale approfondendo aspetti mai abbastanza rivelati, conosciuti, apprezzati. Salvandoli così dal vuoto dell’oblio“.

L’evento

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni della Consulta culturale e si terrà venerdì 11 settembre, alle 20.30, in piazza Matteotti: all’aperto e distanziati applicando le norme anti-Covid ministeriali e regionali. In caso di pioggia si svolgerà nella pagoda dei Giardini della Baggina in via Garibaldi n. 114.

Durante la serata verranno proiettate le immagini del campione contenute nel libro, la presentazione sarà curata dalla giornalista Maddalena Baldini, alternata con frammenti acustici di Renato Franchi e dalle letture a cura di Cultura dei Sogni.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE