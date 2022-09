Un autunno ricco di eventi in biblioteca

Settembre e, più in generale, l'autunno saranno molto ricchi per la biblioteca di Vanzaghello tra eventi culturali e intrattenimento.

Autunno di eventi in biblioteca

Si parte con «Canto notturno di un ciclista Errante per l'Asia», una presentazione del libro di Rita Sozzi in programma per giovedì 22 settembre alle 21 nel cortile della biblioteca in via Matteotti 17.

Il libro è un racconto di 6000 chilometri percorsi in solitaria pedalando lungo la Transiberiana e la transmongolia.

L'autrice leggerà qualche verso, parlerà di come ha ideato il libro, scritto on the road nel 2017, e ora si potrà sentire a viva voce direttamente dalla protagonista. La partecipazione all'evento è libera e non c'è bisogno di prenotare. Sozzi è una professoressa di lettere seminomade che cerca la poesia nei libri e sulle strade del mondo. Propone il suo racconto di un viaggio che pulsa un ritmo lento, tutto umano. Si tratta di un diario che diventa un incontro con molti, lingue, culture luci e ombre. Narra di uno spazio a tratti sconfinato Ma che racchiude il terreno fertile delle nostre radici. Ma l’autunno nella biblioteca di Vanzaghello continua con altri incontri d'autore, che verranno annunciati nelle prossime settimane.