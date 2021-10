"Un amore di paese", via al laboratorio di writing

Castano Primo

E' partita l'iniziativa dedicata ai giovani per colorare alcune parti del paese

"Un amore di paese", entra nel vivo il laboratorio di writing a Castano Primo.

"Un amore di paese" colora Castano

Si chiama "Un amore di paese" ed è l'iniziativa che si sta svolgendo a Castano Primo. Promossa dal Comune insieme ad altri enti, l'evento prevede un laboratorio di writing: due muri del paese aspettano quindi l'aiuto di tutti per essere dipinti. L'iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 18 anni che potranno colorare il muro esterno sotto il porticato della scuola di via Acerbi (oggi, domenica 10 ottobre 2021, dalle 9 alle 16) e il muro di ingresso della scuola primaria di via Giolitti (oggi dalle 9 alle 16). E' previsto un massimo di 10 partecipanti per gruppo. Per iscrizioni e informazioni: spazioratio@gmail.com oppure 339.1101114.

Le parole del sindaco

"E' è proprio un amore quello che ti spinge a vivere il tuo paese, a dire basta se qualcuno lo offende , a provare a difenderlo contro chi vorrebbe affossarlo - afferma il sindaco Giuseppe Pignatiello - Ed oggi è ancora più bello , con le idee dei bimbi delle scuole ripresi e ricreati dagli occhi e dalle menti di questi ragazzi che hanno voluto dare un messaggio importante. I nostro amore, l’amore di chi lo accarezza come una persona che ama , come un bimbo che nasce , come i tuoi occhi che non mi stanco di guardare".

