Domenica 17 settembre alle ore 21 si è svolto, presso il Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso, l'undicesimo e ultimo incontro della rassegna LETthéRARIO 2023, organizzato dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem (Gruppo Abbiatense Lettori e Autori).

Ultimo incontro per Lettherario 2023

Lo scrittore e poeta Julio Araya Toro, ha dato il benvenuto ai presenti e ringraziando il pubblico, autori, biblioteca e Comune. Araya ha voluto ricordare Alessandra Albini, moglie del poeta abbiatense Lucio da Col scomparsa a gennaio scorso. Con una bellissima poesia di Victor Escobar e letta dalla bravissima Clelia Frontini. Araya ha poi dato la parola al vero presentatore dell'evento Edmondo Masuzzi, che cosi ha dato inizio all'evento che è stato seguito da un pubblico molto interessato, attento e partecipativo.

Gli autori in programma erano Victor Escobar Arias (Cile, 1956) e Giuseppe La Barbera (Castelvetrano, 1955) e Lucio Da Col (Cibiana di Cadore, 1933), tutti scrittori e poeti, che hanno presentato “Fragilita e Vita” e “Per Sempre”. Poi Masuzzi ha introdotto e presentato in forma brillante e magistralmente l'opera di tutti i tre gli autori:

“Victor Escobar Arias e Lucio Da Col, con il suo libro ‘Per Sempre/Par Sempar/Pour Toujours/Por Siempre’, Questa opera ha 270 pagine. Questa opera è in quattro lingue (italiano/francese/spagnolo/dialetto abbiatense), ed è allo stesso modo il libro ‘Fragilità e Vita/Fragilité et Vie/Fragilidad y Vida’ di Escobar e Giuseppe La Barbera. Una bellissima serata dove gli autori si sono alternati per leggere dei pezzi dei loro libri, insieme alla bellissima voce di Clelia Frontini, bravissima che ha saputo dare vita e anima alle poesie di Da Col, La Barbera ed Escobar.

Tanti gli interventi durante la serata

Sono intervenuti tanti amici degli autori: Francesco Bottene, Presidente del Consilio Comunale, con un bellissimo discorso di incoraggiamento agli scrittori, poeti e artisti. Alessandro De Vecchi in chiusura con un discorso sulla esperienza del letTHEraio in questi ultimi sette anni. Enrico De Paoli, cantautore e musicista, noto come “il Sindaco” insieme al suo gruppo A.G.B., composto da: Frank Forcella, Stefano Nascosti e Maurizio Grassi, dove hanno interpretato le poesie musicalizzate di Julio Araya e Marcela Rodriguez, Lucio Da Col, Giuseppe La Barbera, Filippo Amato, Victor Escobar ed Alessandro De Vecchi.

Un altro momento molto commovente è stato quando Julio Araya in veste di Duca di Abbiate-Grasso, insieme al maestro e pittore Ernesto Achilli, hanno consegnato a ogni scrittore un'incisione che raffigura la Basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, come testimone della citta. Alla fine dell'evento Victor Escobar ha offerto un piccolo rinfresco, molto gradito da tutti i presenti.