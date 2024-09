Ultimo appuntamento, giovedì 26 settembre a Legnano, con le "Scrittrici contro la guerra" e la presenza di Rosangela Pesenti.

Ultimo incontro con le "Scrittrici contro la guerra"

“Prima si armano le parole e si conquistano i pensieri, intanto si finanziano, vendono e acquistano armi: quando i governi diventano i principali acquirenti a noi, gente comune, forse restano ancora e sempre le parole, che possono essere disarmate. Le parole delle donne cancellate dalla storia possono ancora fare un’altra storia?”. Così Rosangela Pesenti pone alcuni spunti di riflessione con cui animerà l’ultimo incontro del ciclo “La cultura della pace in un Mondo di Guerre”, in programma giovedì 26 settembre alle 18 nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego e inserito nel calendario de “La Bella estate”. L’ingresso è libero.

La storia di Rosangela Pesenti

Rosangela Pesenti, 1953 (Offlaga, BS), ragioniera, laureata in Filosofia, Phd in Epistemologia della complessità e Antropologia, counselor professionista, analista transazionale (CTA), è stata insegnante di Storia e Letteratura nella Scuola Media Superiore ed è formatrice su vari temi intorno all’esistenza storica delle donne, alle radici storiche e antropologiche della violenza, alla gestione nonviolenta dei conflitti. Femminista, pacifista, Pesenti è stata dirigente nazionale dell’Unione donne d’Italia in vari ruoli per trent’anni. Diverse le sue pubblicazioni, fra cui “Come sono diventata femminista”, “Vorrei abbracciare un baobab” e “Donne e leggi in Italia. Promemoria”. www.rosangelapesenti.it