Ultimo appuntamento con Morimondo in musica

Ultimo appuntamento per l'edizione 2022 di Morimondo in Musica, rassegna concertistica che porta la magia della musica in questo incantevole borgo medioevale a pochi passi da Milano.

Un pomeriggio all'insegna della musica classica

La direzione artistica è a cura di Polimnia Cultura, associazione culturale senza scopo di lucro (attiva sul territorio nazionale e internazionale dal 2009, con sede legale a Milano e operativa a Ozzero – Mi).

Il festival chiuderà il 12 giugno (alle 16) all'insegna della “Classic Music”: ad esibirsi saranno due giovanissime promesse del panorama musicale italiano ovvero Giovanni Maccarini al violoncello con Brahms e Marco Maiello con un brano di Charlier alla tromba, accompagnati al pianoforte da Antonietta Incardona, che in questa ultima occasione eseguirà anche qualche brano del suo ultimo lavoro discografico “Immagini” (edito da Pongo Edizioni). E dato che Polimnia Cultura crede fortemente nell'incontro tra le varie forme d'arte, ha coinvolto per questo ultimo appuntamento anche l'artista Constantin Pavel, in mostra con i suoi quadri.

I concerti si terranno nella Sala Consiliare, che si trova all'interno del Municipio di Morimondo. L'ingresso è libero.