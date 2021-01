Ualz, riprendono gli incontri del lunedì (ma a distanza)

Ualz, riprendono gli incontri del lunedì, anche se a distanza.

Ualz, prima assemblea a distanza del nuovo Consiglio direttivo

Lunedì 18 gennaio 2021 si è svolta la prima assemblea a distanza del nuovo Consiglio direttivo dell’Università degli anziani di Legnano e zona convocata per esaminare il bilancio chiuso al 31 agosto 2020. I soci, presenti in videoconferenza, hanno approvato all’unanimità il bilancio e le relative relazioni di presentazione, promuovendo così l’ operato del presidente Diego Dabergami, del rettore Sergio Breda e di tutto il Consiglio direttivo.

Bilancio chiuso in attivo nonostante il Covid

Nella relazione il presidente ha sottolineato le difficoltà incontrate, gestite e alla fine superate dovute allo scatenarsi della pandemia Covid-19. In particolare la mancata presenza fisica, fattore discriminante al momento dell’iscrizione in Ualz, elemento necessario e vitale per la sopravvivenza dell’Università e i problemi logistici ed economici connessi con la forzata cancellazione, interruzione, sospensione e modifica dell’attività didattica con la riorganizzazione delle lezioni, dove possibile, passando dalla presenza fisica a quella a distanza. Tali problematiche hanno influito sull’andamento patrimoniale ed economico dell’associazione che ha comunque chiuso il Bilancio al 31 agosto 2020 con un avanzo di gestione positivo in ottemperanza ai principi di sana e prudente gestione.

Prova digitale superata, anche se incontrarsi è un’altra cosa

Apprezzamenti per la capacità didattica del nuovo rettore nel programmare, gestire e coordinare, nel pieno della pandemia Covid-19, le attività previste in sinergia con i volontari e con il gruppo informatico, senza mai dimenticare la volontà di tornare alla relazione di persona appena le circostanze lo permetteranno. Positiva infine la collaborazione con la Fondazione Famiglia Legnanese in occasione dell’istituzione delle borse di studio che a nome “Amici di Giulia” hanno premiato studenti meritevoli della nostra zona.

Nuovi corsi in programma a partire da febbraio

Nel prossimo futuro Ualz, con l’impegno e l’entusiasmo che la contraddistingue, continuerà i 18 corsi in modalità a distanza già iniziati e cercherà di attivarne di nuovi a partire dal mese di febbraio 2021. “Anche in mancanza della nostra Sala Ratti riprendiamo gli incontri del lunedì (per il momento con l’utilizzo della piattaforma virtuale), da febbraio con quattro conferenze che toccheranno varie tematiche – spiega il presidente Diego Dabergami – Da Dante alla letteratura, dalla medicina all’informatica, nei mesi successivi seguiranno altri incontri, come da tradizione, o a distanza o in presenza, in base all’evolversi della situazione”.

Trasferimento all’ex Cantù: “Abbiamo chiesto un incontro al Comune”

I presidente Dabergami tocca anche il tema del progetto ex scuola Cantù: “Siamo ancora in attesa di una conferma da parte delle autorità comunali a cui abbiamo chiesto un incontro per definire i tempi e le condizioni del trasferimento di Ualz in una sede adeguata. Rimaniamo ‘confident’ come ci era stato anticipato dai Commissari e sarebbe bello celebrare l’inaugurazione della nuova sede insieme alla fine di queste limitazioni pandemiche. Covid-19 ci ha tolto la gioia dell’incontro fisico ma non ha intaccato i valori fondamentali di Uualz che rimangono vivi e ci permettono di offrire un contributo sociale insostituibile alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità di riferimento”.