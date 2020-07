Tutto pronto per Rho Città Fiorita

Promuovere la bellezza attraverso il verde e i fiori che abbelliscono balconi e vie delle città e valorizzare gli spazi pubblici e privati per un miglioramento della qualità della vita: sono gli obiettivi di Rho Città Fiorita, manifestazione alla sua sesta edizione.

“Durante il periodo del lock down dovuto all’epidemia Covid-19 abbiamo messo in atto in modo istintivo il collegamento tra spazio pubblico e spazio privato, il dentro e il fuori della propria casa, utilizzando gli spazi in modo nuovo e dandoci anche una visione originale di Rho, come è avvenuto con #Rhodallamiafinestra attraverso gli scatti fotografici di inediti scorci, pezzi di un puzzle della nostra città – ha commentato l’assessore a Piano Strategico, Arredo urbano e bellezza della città, Sabina Tavecchia – Un balconcino, un’aiuola, un ballatoio sono diventati allora fonte di rigenerazione, luoghi per stare bene e rilassarci in tutta sicurezza. L’amministrazione invita cittadini, commercianti, scuole e istituzioni a continuare a valorizzare questi spazi e a rendere più bella e accogliente la nostra città grazie alla natura: una città fiorita è una città accogliente soprattutto per le persone che la abitano, e poi per i visitatori e i turisti che riprenderanno a venire a Rho. L’iniziativa riveste un’importanza strategica, in quanto è un contributo alla bellezza della città e all’attenzione verso l’ambiente. Rientra inoltre nel progetto più globale “Il colore entra in città”, che si allarga appunto ai colori dei fiori e delle piante. La ripartenza post Covid si deve basare anche su fiori e piante per colorare la nostra vita e superare un periodo drammatico. Da parte nostra siamo ripartiti con i progetti sospesi a causa del Coronovirus, come l’apprezzato Infopoint Garden, un luogo piacevole restituito ai cittadini. Sarà inoltre in attuazione nei prossimi mesi il progetto, anch’esso sospeso, per incrementare la presenza floreale in città in attesa di una grande fioritura la prossima primavera ”.