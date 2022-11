Tutto pronto per "L'assemblea delle ragazze e dei ragazzi"

Per i giovani di Arluno è arrivato il momento di farsi avanti e scendere in campo con il progetto "L’assemblea delle ragazze e dei ragazzi", ideato dall’Assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Silvio Pellico e il Progetto Giovani di Arluno.

Il progetto de L'assemblea delle ragazze e dei ragazzi

In questi giorni si è svolto un evento online di presentazione del progetto ai genitori degli studenti, mentre lunedì 21 novembre 2022 in sala consiliare avrà luogo la presentazione ufficiale dell’iniziativa.

ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali Matteo Zappa:

"Si tratta di un progetto di partecipazione con l’obiettivo di dar voce ai ragazzi e mostrare loro come si concorre a costruire insieme la città. L’obiettivo è quello di vivere insieme la città, stimolando la capacità propositiva dei ragazzi, rendendo il paese a misura dei più giovani raccogliendo proposte, progetti e iniziative".

Comune, scuole ed educatori uniti

Ad accompagnare i giovani arlunesi in questo percorso saranno l’Amministrazione comunale, gli educatori del Progetto Giovani e le insegnanti della scuola secondaria di primo grado G. Marconi, che raccoglieranno le istanze dei ragazzi.

L’assemblea sarà formata da due rappresentanti per ogni sezione delle seconde e terze medie, che prenderanno parte all’assemblea e faranno da tramite tra i ragazzi e l’Amministrazione comunale, dando voce di volta in volta alle idee, progetti e opinioni provenienti dagli studenti.

"Si inserisce nell'educazione civica dei ragazzi"

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo SIlvio Pellico, Cristina Tacchini, ha dichiarato con entusiasmo: