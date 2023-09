Tutto pronto per la fiera del paese

Fiera di San Vittore Olona, tutto pronto per il grande evento.

Fiera, torna la tradizione

Tutto pronto per la tradizionale fiera in via Roma, il sentitissimo appuntamento con la bancarelle, hobbisti, associazioni , spettacoli e animazioni promosso dal Comune di San Vittore Olona. L'evento sarà di scena lunedì 11 settembre, dalle 9.30 alle 18.30 e si snoderà lungo la via Roma e i giardinetti. Oltre alle bancarelle, dalle 11 alle 18.30 tornerà il «Trenino campagnolo» che partirà e arriverà all'esterno del cimitero, dalle 18.30 riecco anche il Trenino musicale che, insieme alla banda, porterà i presenti in giro per le vie cittadine. Eventi anche nei giardinetti di via Roma: dalle 14.30 battesimo della sella (in collaborazione con la scuderia Parco dei Mulini), alle 16.30 Viaggio nella fantastica con festa e premiazione del concorso «Superlettore» per i bambini della scuola primaria e sarà presente per l’occasione anche il cantastorie Le mat con la sua fisarmonica con la quale inviterà tutto il pubblico a compiere un viaggio strabiliante.

Torna la mongolfiera e l'evento serale

Nell'area del Vallo, invece (zona di via Fornasone), dalle 16.30 alle 18.30 volo in mongolfiera, iniziativa già sperimentata nell’edizione dell’anno scorso. E la festa prosegue, come sempre, alla sera con "La fiera di sera": dalle 20, tradizionale menu lombardo e tanta musica popolare, milanese e d'osteria in collaborazione con il Circolo Bel Sit. Inoltre, menù fiera con la proposta di piatti lombardi a cura dei ristoratori e bar sanvittoresi che aderiscono all'iniziativa.

E torna anche il pre-fiera: domani, sabato, alle 18, concerto nella scuderia Parco dei Mulini (via Fermi a Canegrate) con la musica country blues di Joe Valeriano e Giulio Marzolo (a seguire visita guidata delle scuderie); sempre domani, sabaato, alle 11, all'asilo nido di via Roma, incontro con i genitori e i bambini nati dall'1 gennaio al 30 giugno per la cerimonia di consegna del Bonus bebè da parte del Comune.