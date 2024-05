Tutto pronto per il Bing Bang music fest

Big Bang Music Fest di Nerviano: tutto pronto per l'edizione 2024.

Big Bang Music Fest, si parte con la Bandabardò e Cisco

Tutto pronto per l'11esima edizione del Big Bang music fest di Nerviano, il famoso festival di musica live - ad ingresso gratuito - organizzato dall'associazione culturale Giovaninervianesi.it nel parco comunale di viale Papa Giovanni XXIII. Si parte mercoledì 29 maggio 2024 con concerti - e non solo - fino al 2 giugno. Mercoledì il palco sarà tutto per il concerto della Bandabardò& Cisco (ex cantante dei Modena city ramblers) (nella foto), Ultimo tango tour, Matrioska, Secret artist Tba, giovedì toccherà a Cor Veleno, Fuoco sacro tour, Kaos % Dj Craim-Fastidiso tour, Egreen e Arem, venerdì 31 maggio sarà la volta dell'Officina della camomilla-Dreamcore summer toyr, Secret artist Tba, Claudym, Cactus, sabato 1 giugno palco per Merk & Kremont, Sam e Stuck e gran finale domenica 2 giugno con Serena Brancale-Baccalà tour, Secret artist Tba. Concerti al via dalle 20.15, dopo ogni performance live sul main stage la musica proseguirà con after show dj set a tema.

Eventi anche per tutti

L'1 e 2 giugno l'evento aprirà dalle 11 con anche varie attività per bambini, famiglie, sportivi e cittadinanza in generale con esposizioni d'auto d'epoca e tornei di volley così come gonfiabili, bancarelle d'artigianato e info poit delle associazioni del territorio. Domenica 2 Giugno 2024 in scena l’ormai noto incontro di auto d’epoca denominato "Il raduno preferito" promosso da Ruote Quadre Nerviano: il raduno gratuito ed è aperto alle auto di tutte le marche con almeno 30 anni (il punto di ritrovo sarà riservato solo agli iscritti mentre dalle 10.30 il gruppo inizierà il trasferimento in piccoli gruppi verso l’area di

in viale Giovanni XXIII. Qui ì previsto il pranzo e continuerà l’esposizione

delle auto fino alle ore 16.30. Nel corso della giornata verranno organizzate attività che coinvolgeranno i partecipanti e i visitatori sempre numerosi del raduno - Per info e iscrizioni: ruotequadrenerviano@gmail.com).