Tutti gli appuntamenti per il Giorno della memoria

Giovedì 26 gennaio 2023 ore 17,30 Aula Magna della Scuola Secondaria – Via Olcella a Villa Cortese andrà in scena “UNA STELLA PER RICORDARE” in occasione del Giorno della memoria.

Il Giorno della Memoria a Villa Cortese

La rappresentazione dello spettacolo "Una stella per ricordare" è a cura degli alunni delle classi quinte

della Scuola Primaria “G. Pinciroli”, liberamente tratta dal libro “Liliana e la sua stellina”, la storia di Liliana Segre raccontata dai bambini.

Un racconto per bambini, scritto e illustrato da bambini. E anche la storia è quella di una bambina, Liliana Segre, che nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per poi essere respinta, deportata, violentemente separata da suo padre all'arrivo ad Auschwitz. Una storia drammatica, raccontata dai bambini ai bambini, come solo loro sanno fare.

Con parole semplici e dolci, per esprimere «l'indicibile» e per diventare «messaggeri di memoria».

Una mostra dal 27 al 29 gennaio

Dal 27 al 29 gennaio (dalle ore 9,30 alle 12,30) verrà allestita presso la Sala Consiliare la mostra “Una stella per ricordare ” dei lavori realizzati dagli alunni. Venerdì 27 gennaio alle ore 21,00 nella Sala Consiliare della Sede Municipale di Piazza del Carroccio n. 15 ci sarà “Vorrei che tu fossi qui”

spettacolo teatrale adatto anche ai ragazzi e ragazze della scuola media scritto e diretto da Iacopo Pari e Santa Barilari grazie al lavoro della “Scuola Teatro Junior” di Legnano. Ingresso libero