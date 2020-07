Tutti a teatro con il Mosaiko. Sabato 4 luglio due appuntamenti gratuiti a teatro a Corbetta: alle 17 La favola di Puk (spettacolo per bambini e famiglie)

alle 21 Il Sogno (per tutti), in sala polifunzionale.

Tutti a teatro con il Mosaiko

Due appuntamenti teatrali che parlano di boschi, folletti, fate e regine e del meraviglioso mondo degli uomini come in un sogno di una notte di mezza estate, rievocando la commedia di Shakespeare! Info e prenotazioni: 320 5336734. La prenotazione è obbligatoria. In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Corbetta.