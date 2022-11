Troppe spese: il cineteatro Agorà chiude

Ha abbassato la saracinesca il Cineteatro Agorà di Sedriano aperto da 20 anni: troppe spese rispetto ai ricavi durante le serate di apertura.

Troppe spese per il Cineteatro Agorà

Con un messaggio comparso in bacheca a inizio novembre il Cineteatro di Sedriano, Agorà, ha annunciato la temporanea chiusura della sua sala in vista di una futura riapertura forse dalla prossima primavera. Alla base della decisione le spese troppo alte da sostenere nei confronti di un numero di spettatori sempre più basso.

Pochi spettatori per coprire le spese

Secondo quanto raccontato dal gestore, Gianluigi Lazzaroni, gli incassi a serata si aggirano sui 50 euro, a fronte delle spese di gestione della sala e in inverno del riscaldamento, che arrivano a circa 200 euro. Una situazione insostenibile che ha fatto chiudere per il momento il cinema. Forse con il ritorno della bella stagione e con le persone pronte a tornare nelle sale per vedere i film, si potrà riaprire.

Dopo la pandemia gli spettatori sono sempre più orientati a vedere i film nelle proprie abitazioni a scapito della sala, un trend che non sembra cambiato nonostante la fine delle restrizioni dovute al Covid.