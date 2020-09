Il progetto culturale “Antico Ducato di Milano»” vede protagonisti Abbiategrasso e Cusago assieme ad altri cinque Comuni

Tra Castelli e Navigli: Abbiatense in vetrina

Prende quota il progetto culturale e artistico «Castelli dell’antico Ducato di Milano – viaggiare a pelo d’acqua», nato per la valorizzazione del territorio locale e che vede coinvolti i sette castelli nati «a pelo d’acqua» sulla rete dei Navigli. I protagonisti sono i castelli di Abbiategrasso e Cusago, assieme a quelli di Milano, Vigevano, Bereguardo, Pavia e Binasco. Sette castelli, con i loro territori di pertinenza tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Pavia, all’interno di due parchi regionali: il Parco agricolo sud Milano e il Parco del Ticino.

«Castelli dell’Antico Ducato» nasce quindi dalla volontà dei Comuni e degli Enti coinvolti di lavorare insieme per proporsi come nodi di una rete di promozione e valorizzazione del proprio territorio che abbia come assi portanti i Navigli e i Castelli. Il progetto, partito nel 2018, è giunto oggi ad avere il finanziamento del Bando 57 di Fondazione di Comunità Milano, ed è quindi pronto per poter proporre ai turisti dei viaggi organizzati per scoprire le bellezze, la natura e la storia di questi territori. I primi tour in agenda il 26 settembre ed il 3 ottobre saranno dedicati a stampa e addetti ai lavori.

«Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa, che costituisce un’importante occasione per valorizzare il nostro territorio – dichiara l’assessore al Turismo di Abbiategrasso Beatrice Poggi – E’ strategico per la città inserirsi in un contesto più ampio, attivando nuove sinergie con altri Comuni e realtà del territorio, che possono trasformarsi in preziose opportunità in ambito turistico».

Nel frattempo il Comune di Cusago, capofila del progetto che è supportato anche dal Politecnico di Milano, ha indetto un concorso di idee rivolto agli studenti del corso «Fondamenti di conservazione dell'edilizia storica» dell'ateneo milanese, per la creazione di un logo che potesse diventare il marchio distintivo del progetto. I cinque progetti finalisti portano la firma di Luca Nichetti, Maria Irene Quaini, Claudia Noseda, Giorgio Ongaro, Gabriele Pirovano.