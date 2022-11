Tour immersivo nella necropoli: un tuffo nell'Età del bronzo

Questa mattina al polo culturale Catarabia è stato presentato il progetto "Dall’Età del bronzo al digitale - Esperienza immersiva nella Cultura di Canegrate".

Tour immersivo nella necropoli di Canegrate

Un evento che rappresenta il culmine di un lavoro durato diversi anni, e che ha coinvolto tre sindaci e quattro assessori alla Cultura. Il progetto mette a disposizione del pubblico un nuovo sito sulla Cultura di Canegrate (una civiltà protostorica che si è sviluppata in Pianura Padana sui territori della Lombardia occidentale, del Piemonte orientale e del Canton Ticino nel XIII secolo avanti Cristo), e una app di realtà aumenta che consentirà di "vivere" l’Età del bronzo. Grande la soddisfazione per l’Amministrazione comunale e per il sindaco Matteo Modica. "Questo percorso trova oggi il suo completamento, ma ha coinvolto molte persone degli anni - ha commentato il primo cittadino - Andiamo a realizzare qualcosa che lega le nostre origini ai giorni nostri, grazie a tutti coloro che hanno collaborato".

Presentato il nuovo sito dedicato alla Cultura

Il nuovo sito dedicato della Cultura, www.culturadicanegrate.it, permetterà, tramite sezioni dedicate, di conoscerla nei suoi diversi aspetti. Fin dalle prime scoperte negli anni '20, durante scavi diretti dall’ingegner Guido Sutermeister, appassionato di archeologia, e poi da quelle degli anni '50 a cura di Ferrante Rittatore Vonwiller del’Università degli studi di Milano, che portò alla luce la necropoli.

A disposizione anche una app di realtà aumentata

Presentata anche la nuova app di realtà aumenta, disponibile sul sito, che permette di conoscere l’Età del bronzo e la Cultura di Canegrate e che è fruibile su qualsiasi dispositivo. Inoltre in biblioteca saranno presenti dei visori di realtà aumentata per una maggiore esperienza immersiva.