Tornano le luminarie di Natale nel capoluogo

Le luminarie natalizie tornano a Cerro Maggiore.

Il 2022 era stato un anno senza luminarie di Natale a Cerro Maggiore. Ma quest'anno ecco il piacevole ritorno. L’anno scorso, infatti, a Cerro il clima natalizio non aveva portato le classiche illuminazioni per le vie cittadine, era stato il Comune a riuscire a proporre alcune proiezioni mentre a Cantalupo, grazie ai commercianti, le luci avevano illuminato parte della frazione.

Ora anche a Cerro, grazie al lavoro svolto da molti commercianti, da inizio dicembre si torneranno a vedere le classiche luminarie lungo le principali vie con negozio del capoluogo. Stessa cosa che si vedrà nella frazione.

"Non potevamo sopportare che anche in questo Natale le vie di Cerro fossero buie, come nel 2022, così unitariamente gli assessorati al Commercio e alla Cultura hanno coinvolto i rappresentanti dei commercianti di Cerro e Cantalupo, con molto anticipo, per avere garanzie circa la volontà di realizzare le classiche luminarie natalizie lungo le vie del paese - affermano dal Comune - Con piacere hanno aderito in molti, perché hanno colto il nostro spirito collaborativo e hanno valutato positivamente gli eventi ludico-culturali che animeranno i weekend di dicembre. Infine vogliamo ringraziare Edison Next, che ha concesso l'utilizzo gratuito dell'energia elettrica attraverso l'illuminazione pubblica, il Quadrifoglio-Centro Anziani e il circolo culturale Il Campanile per la preziosa collaborazione".