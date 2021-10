Il progetto

Sabato 9 ottobre e sabato 23 ottobre 2021 saranno organizzate le prime visite guidate al Santuario della Madonna di Dio'lSa a Parabiago.

Tornano le visite guidate al Santuario della Madonna di Dio'lSa grazie al progetto di un gruppo di volontari e volontarie di Parabiago.

Il Santuario della Madonna di Dio'lSa riapre le porte alle visite guidate

Il Santuario della Madonna di Dio 'l sà sorge sul confine tra Parabiago e Nerviano ed è compreso nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano. È parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio, testimone dal '500 ad oggi delle sue alterne vicende, felici o dolorose. Negli ultimi anni le occasioni di apertura del Santuario sono diventate via via meno numerose ed è stato possibile accedervi solo in occasione di eventi particolari. Ricordiamo “La festa della Madonna di Dio'lSa” a settembre e “Il Santuario in fiore"a maggio.

Grazie al progetto di un gruppo di volontari e volontarie di Parabiago, in collaborazione con l'Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago e con la Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano, sarà ora possibile visitare il Santuario partecipando alle visite guidate previste nelle giornate di sabato 9 e 23 ottobre 2021. Queste due prime aperture saranno seguite da altre che verranno comunicate successivamente.

Gli orari delle visite

Le visite saranno proposte secondo i seguenti orari:

ore 14:30 apertura Santuario

ore 14:45 inizio prima visita

ore 15:30 inizio seconda visita

ore 16:15 inizio terza visita

Come prenotare

Per motivi organizzativi è necessario prenotare, precisando l'orario prescelto, all'indirizzo e-mail: riapriamoilsantuario@libero.it, comunicando il numero dei partecipanti, il nome e un numero di telefono.

In ottemperanza alle restrizioni Covid-19 l'accesso al Santuario sarà possibile ad un massimo di 12 persone per gruppo, munite di mascherine e Green pass, naturalmente rispettando le distanze interpersonali.