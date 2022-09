Tornano gli appuntamenti in biblioteca

Come ogni anno la Biblioteca di Inveruno propone una serie di incontri con gli autori per il proprio pubblico, una consuetudine che si rinnova e che cerca di fornire un’offerta culturale varia e di qualità.

Gli appuntamenti in biblioteca a Inveruno

Il prossimo mese di ottobre vedrà lo svolgersi di una rassegna tematica dal titolo “L’ora di scienze”. Tre incontri in cui si affronteranno diversi argomenti, temi importanti e attuali veicolati da divulgatori esperti e abili nel comunicare concetti fondamentali per la nostra vita e la nostra quotidianità in maniera chiara e comprensibile a un pubblico curioso e desideroso di capire.

Il primo incontro, previsto il 7 ottobre alle 21 affronterà il drammatico tema dei cambiamenti climatici. Le nostre ospiti, note climatologhe, ci mostreranno il devastante impatto di questo fenomeno da due differenti punti di vista. Elisa Palazzi ci parlerà dell’inesorabile scioglimento dei ghiacciai delle nostre montagne e delle relative conseguenze, Samantha Pilati, ci restituirà la fotografia climatologica del nostro territorio e del futuro che ci aspetta.

Biotecnologie e ambiente

Il 14 ottobre, sempre alle 21 ci sarà un incontro con il biotecnologo, Stefano Bertacchi, divulgatore scientifico, attivo sui social con decine di migliaia di follower, presenterà il suo libro “50 GRANDI IDEE BIOTECNOLOGICHE” accompagnandoci in un viaggio nel mondo degli OGM, della clonazione, dei farmaci e i dei vaccini ricombinanti, partendo dalle basi della biologia e della genetica. Affronteremo con chiarezza e leggerezza temi legati alla nostra quotidianità, quali il settore alimentare, industriale, ambientale e medicale, aspetti fondamentali per lo sviluppo delle innovazioni di frontiera del prossimo futuro, che già sono intorno a noi.

Infine il 28 ottobre alle 21 si parlerà di ambiente e lo si farà con la battagliera e appassionata Annalisa Corrado, un’ecologista competente il cui volto appare di continuo sui media e sui social, autrice del libro “LE RAGAZZE SALVERANNO IL MONDO”. Attivista impegnatissima in vari movimenti ecologisti; ha lavorato presso il Ministero dell’Ambiente, Responsabile delle attività tecniche dell’associazione Kyoto Club, ideatrice con Alessandro Gassman di #greenherose, portavoce e responsabile scientifica del coordinamento Rinascimento Green.