Torna Sognantica, la rassegna di musica e di arti formative

Da mercoledì 14 giugno a Pero ritorna Sognantica, la rassegna pellegrina di musica e arti performative giunta alla terza edizione, che ogni estate accende diversi luoghi della città con atmosfere oniriche e sospese.

Musica e arti formative: torna Sognantica

Tre percorsi e quattro spazi diversi per una rassegna che attraversa luoghi, parchi e piazze che sono tutti, in uno spazio che si fa onirico e surreale, aperto alla condivisione e all’incontro, che accoglie e coinvolge il pubblico con una travolgente danza sociale, a passo di foxtrot, o con l’ironia dei mimi e le smorfie apparentemente svagate -eppure dolenti- dei clown, che lo fa riflettere sul concetto di libertà e indipendenza a partire dall’archetipo femminile dell’attesa e lo conduce attraverso momenti epocali del mondo musicale fino a perdersi insieme nel “lato oscuro della luna”.

«Il progetto artistico che è al centro del programma culturale di Sognantica mira a riconquistare spazi e momenti di vitalità artistica, socialità e inclusione, all’insegna della bellezza e della leggerezza – commenta l’assessore alle Politiche Culturali Stefania Marano – un’offerta culturale eterogenea e di qualità, capace di coinvolgere diversi tipi di pubblico, un’occasione per vivere il territorio, per stare insieme, per ritrovarsi e concedersi la possibilità di sognare e immaginare con fiducia un mondo migliore».

Il ritorno con uno spettacolo dedicato ai Pink Floyd

La terza edizione di Sognantica, prende il via mercoledì 14 giugno alle 21.30 con “The Dark Side of the Moon 50”, il capolavoro dei Pink Floyd live nel 50° anniversario, non un semplice concerto ma uno spettacolo teatral-musicale completo, che può permettere a chi non conosce questo capolavoro di scoprirne la grandezza e a chi lo ha amato fin dalla sua pubblicazione di apprezzare nuovi risvolti, attraverso l’organicità della creazione narrativa dello show. Lo spettacolo si chiude con una selezione di altre irrinunciabili pietre miliari della band. Lo spettacolo è corredato da filmati originali e realizzato con la regia di Marco Rampoldi e la produzione RaRa in collaborazione con Nidodiragno/CMC.

Il calendario completo degli eventi

Mercoledì 14/06 ore 21.30 | piazza della Visitazione | THE DARK SIDE OF THE MOON 50 | Show musica e teatro in forma concerto - con la regia di Marco Rampoldi e la produzione RaRa in collaborazione con Nidodiragno/CMC

Mercoledì 21/06 ore 21.30 | parco Keplero| L’APPUNTAMENTO | Spettacolo teatrale - Compagnia Eccentrici Dadarò – Show di teatro e prosa

Venerdì 23/06 ore 21.30 | parco Keplero | DANCING BRUNO | Show danza musica e teatro in forma di balera - Produzione Sanpapié e fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova - Ideazione di Lara Guidetti, Saverio Bari

Giovedì 29/06 ore 21.30 | PuntoCerchiate | BON VOYAGE | Spettacolo teatrale – per bambini e famiglie (dai 3 anni) - F.lli Caproni di e con Andrea Ruberti e Alessandro Larocca

Sabato 01/07 ore 21.30 | PuntoCerchiate | LEGGENDE | Spettacolo tout public (dai 3 anni) | Progetto Teatroallosso e compagnia Omphaloz

Giovedì 06/07 ore 21.30 | Giardinone | (S)LEGATI | Spettacolo teatrale - di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris - Produzione Atir Teatro ringhiera

La rassegna è realizzata con la direzione artistica di CSBNO; è possibile effettuare prenotazioni per gli eventi in programma tramite il sito csbno.cosadafare.net, o contattando PUNTOPERO: 023535566 - puntopero@csbno.net.