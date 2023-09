Torna la Legnano by night per le vie del centro città

Torna giovedì 14 settembre la Legnano by night per le vie del centro città con un passeggiata serale fra le bellezze storiche.

Torna la Legnano by night

Torna giovedì 14 settembre alle 21 in centro città la Legnano by night: partenza da Palazzo Malinverni, il Comune, con ritrovo in piazza San Magno. Ad accompagnare i presenti ci sarà il gruppo Ciceroni volontari di Legnano con tutta la loro esperienza e la conoscenza della storia dei maggiori palazzi e monumenti legnanesi.

Una passeggiata in compagnia per riscoprire le bellezze della città.