Torna la Festa della Filosofia ad Arese

La Festa della Filosofia 2023 arriva ad Arese domenica 30 aprile per riflettere sui grandi temi dell’attualità, attraverso il tema: “Mondi differenti: dal genere al queer”, con la Professoressa Natascia Mattucci (Università degli Studi di Macerata), i cui studi approfondiscono i temi dei diritti umani, del femminismo e degli Studi di genere, e la Professoressa Flavia Monceri (Università degli Studi del Molise), le cui attività di ricerca si interessano delle teorie queer e transgender e degli Studi interculturali. L’incontro si svolgerà presso il Centro Civico Agorà, in via Monviso 7, alle 18 e rappresenterà un’occasione.

Organizzata da AlboVersorio Edizioni in collaborazione con l’Associazione Nonsolosophia, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera del pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani.

La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà durante il periodo primaverile ed estivo, coinvolgerà diversi comuni tra il nord-ovest milanese, il varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale “La bellezza salverà il mondo?”.