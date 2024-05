Sabato 18 maggio 2024 torna la quarta edizione di Camera d’aria, il festival di circo e teatro di strada che da quattro anni colora Arese con spettacoli sorprendenti.

Torna il "Festival del circo e del teatro di strada"

Si parte alle ore 9.30 con la biciclettata, il ritrovo è in piazza C.A. Dalla Chiesa e l’arrivo sarà presso il Borgo La Valera. Si proseguirà alle ore 11 con il Signor Pallino, di e con Alessandro Vallin in via Salvador Allende Borgo La Valera. Successivamente, in piazza C.A. Dalla Chiesa alle ore 18 avrà luogo Demenzio Clown, di e con Fausto Giori.

Ultimo appuntamento, alle ore 21.30 in piazza 11 Settembre si svolgerà No Matalas, di Uta Circ. L’ingresso è libero.

In caso di maltempo spettacoli all'Agorà

In caso di maltempo, gli spettacoli previsti alle 11 e alle 18.30 si svolgeranno al Centro civico Agorà.

Lo spettacolo serale No Matalas delle 21.30 sarà ospitato presso la palestra della scuola di via Col di Lana.

Tutti i dettagli sono disponibili in allegato e sul nostro sito