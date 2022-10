Torna il campus di orientamento per gli studenti

Si terrà sabato 22 ottobre a Palazzo Leone da Perego a Legnano il campus per l’orientamento scolastico destinato a studentesse, studenti delle classi terze della secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Il campus, dal titolo “Scegli il tuo domani”, è organizzato dal Comune di Legnano in collaborazione con Stripes, Rete

RE.LÈ, Doposcuola e Centro Aggregativo Giovanile e si tiene il mattino dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. A Palazzo Leone da Perego saranno collocate le postazioni degli otto istituti superiori partecipanti (CFP IAL Lombardia, ISIS Bernocchi, IIS Dell’Acqua, Liceo Galilei, Liceo Tirinnanzi, Istituto Barbara Melzi, IIS Mendel di Villa Cortese e CIOFS di Castellanza), mentre nella sala Ratti si terranno i diversi interventi: alle 9.30 il saluto dell’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, alle 10 del pedagogista di Stripes Gianluca Salvati sul tema “Scegli il tuo domani”, alle 11 della pedagogista e responsabile dell’Orientamento dell’Ufficio scolastico sull’argomento “Quale scuola scegliere?”.

Questi due interventi saranno ripetuti nel pomeriggio; alle 15 “Quale scuola scegliere?” e alle 16.15 “Scegli il tuo domani”. A Palazzo Leone da Perego, oltre agli spazi degli istituti, sarà presente “Orienta zone”, con postazioni di orientamento con psicopedagogisti, mediazione linguistica con operatori madrelingua e tutoring con educatori professionali.

«Quest’anno abbiamo aumentato ulteriormente l’impegno per rendere il materiale destinato alle famiglie più fruibile -spiega Maffei: abbiamo, infatti, lavorato alla semplificazione dei testi delle brochure di presentazione delle singole scuole per aiutare a orientarsi meglio nei vari indirizzi. Inoltre, per le famiglie di origine non italiana, abbiamo provveduto a tradurre i testi stessi per facilitarne la comprensione. Come emerge negli incontri della Rete RE.LÈ l’abbandono scolastico è il risultato di un percorso orientativo non strutturato al meglio; da qui la necessità di dare alle famiglie e ai nostri giovani tutti gli elementi per una scelta consapevole che si rivelerà importante per il loro futuro».