Torna il 19 marzo la Sagra di San Giuseppe

Sagra di San Giuseppe a Bareggio

Torna la Sagra di San Giuseppe a Bareggio con bancarelle, hobbisti, degustazioni, manifestazioni sportive e intrattenimento per bambini. Coinvolte le vie San Carlo, via San Sebastiano e via Monte Grappa dalle 8 alle 19.