Torna la "Festa dell'aria", una giornata di divertimento

Cerro Maggiore

Tutto pronto nella frazione di Cantalupo per il ritorno della famosa manifestazione con aquiloni, pony, biciclettata e punto ristoro

Torna la "Festa dell'aria" a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.

"Festa dell'aria", il ritorno dopo due anni

Dopo due anni di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid, torna la "Festa dell'aria" di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore), il tradizionale appuntamento dedicato alla natura e al divertimento organizzato dal circolo culturale Il Campanile col patrocinio del Comune. L'appuntamento è per domenica 15 maggio 2022. L'evento, giunto alla sua 33esima edizione, si svolgerà sempre nell'area divertimenti (area luna park) di via Risorgimento.

Questo il programma: dalle 10 alle 12 biciclettata aperta a tutti nel Parco dei Mughetti, in collaborazione con il Parco (ritrovo alle 9.30), alle 12.3 apertura del Chiringuito con bar e cucina e possibilità di pranzare all'aria aperta o fare pic-nic, alle 14.30 inizio della festa con percorso per bambini su pony in collaborazione con la scuola di equitazione Asd Il Cerro, poi merenda per tutti offerta da Il Campanile e, alle 17.30 happy hour with music. Per tutto il pomeriggio, inoltre, volo libero di aquiloni e laboratori per realizzarli. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà domenica 22 maggio 2022.

Le parole degli organizzatori

"Siamo contenti di essere tornati ad occuparci di eventi culturali – afferma Marta Lattuada, vicepresidente de Il Campanile - Questa festa a è una manifestazione molto sentita sul nostro territorio. Anch’io quando ero bambina la aspettavo con ansia e non vedevo l’ora che arrivasse. Quest’anno abbiamo voluto provare a reintrodurre la biciclettata durante la mattinata perché credo sia fondamentale che i bambini conoscano il territorio e tutto il verde che fortunatamente ancora un po' ci circonda. Venite in bici!".