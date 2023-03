Francesco Costa, giornalista, scrittore, podcaster e vicedirettore de Il Post, racconterà la fine del sogno del Golden State americano attraverso il suo ultimo libro “California” edito da Mondadori. La presentazione, a cura di Libreria Ubik, si terrà domani, martedì 21 marzo 2023 a Palazzo Leone da Perego a Legnano per il terzo appuntamento della rassegna “Leggere a Legnano” organizzata dalla Biblioteca Civica e dalle librerie cittadine.

"Leggere a Legnano": il terzo appuntamento in programma

Nella sua ultima fatica l’autore riflette sulla California: nonostante il Golden State sia un Paese

dall’economia in grande crescita, in piena occupazione, con le migliori università e bellezze naturali

adeguatamente valorizzate, la decisione da parte di migliaia di abitanti di lasciarla ha portato, per la prima volta nella sua storia, ad una diminuzione della popolazione; tendenza che ha preso il nome di

Decalifornication.

L’ultimo incontro, a cura di Ambarabà si terrà giovedì 20 aprile alle 21, le autrici Sarah Zambello e Susy

Zanella compiranno un viaggio tra scienza e poesia attraverso i libri Nuvolario, Ondario, Cometario.

L’ingresso, ad entrambi gli incontri è libero e senza bisogno di prenotazione.