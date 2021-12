Magenta

Il Sindaco Calati: “Cinque concerti imperdibili nel nostro teatro Lirico”

La grande musica torna al teatro Lirico di Magenta con la Stagione musicale 2022. La rassegna prende il via sabato 29 gennaio e accompagnerà la Città fino alla prossima primavera.

Teatro Lirico: Stagione musicale 2022, si comincia il 29 gennaio

La direzione artistica ha elaborato un cartellone di grande spessore che offrirà al pubblico il piacere di tornare in teatro, ha dichiarato Antonella Piras, presidente di Totem.

Le parole del sindaco Chiara Calati

“Dopo la 'Stagione autunnale', che ha riscosso un grandissimo successo, presentiamo la stagione musicale 2022 grazie alla sempre proficua collaborazione con 'Totem, la tribù delle arti' . La stagione si aprirà con lo straordinario concerto 'Musica Virtuosa' con il violoncellista Enrico Bronzi, fra i più eminenti interpreti dello strumento, che si alternerà tra violoncello e podio"

Secondo appuntamento

Domenica 27 febbraio, invece, si apre la settimana di Carnevale con un concerto adatto alle famiglie e da ascoltare rigorosamente in maschera: 'Il carnevale degli animali', un’opera buffa e irriverente, composta proprio per la festività.

Terzo appuntamento

Il 18 marzo è il turno di Italian Harmonists, uno strepitoso quintetto di voci maschili del teatro alla Scala, che da più di dieci anni propone un progetto musicale unico in Italia e con un repertorio che spazia dalle canzoni degli anni '30 e '50 fino a brani tratti dal repertorio lirico e sinfonico

Quarto appuntamento

"Il livello artistico della stagione musicale è davvero eccezionale ed è un onore poter ospitare questi artisti sul palco del teatro Lirico - racconta il primo cittadino Chiara Calati - Ma non finisce qui; il 23 aprile è in calendario 'Mille e una notte', un maestoso programma per vivere tutto lo stupore e l’emozione della musica di Rimsky- Korsakov. L'ultimo appuntamento è per sabato 7 maggio con 'Maratona Bach' che rappresenta un’occasione unica poter assistere all’esecuzione integrale dei sei Concerti Brandeburghesi che, data la difficoltà tecnica, sono raramente presenti nelle rassegne concertistiche. Ancora una volta Magenta si conferma 'Città della musica' proponendo una stagione di altissimo livello, con concerti imperdibili e, soprattutto, accessibili perché questa rassegna e questi momenti di grande cultura musicale appartengono a tutti i magentini”.

Le parole della presidente di Totem, Antonella Piras

"Quest’anno, come direzione artistica, abbiamo elaborato un cartellone di grande spessore

che offrirà al pubblico il piacere di tornare in teatro, spaziamo da grandi autori come Cajkovskij, Schumann e Rimsky-Korsakov fino all’imperdibile opportunità di ascoltare integralmente i sei Concerti Brandeburghesi di Bach. Ospiteremo solisti virtuosi accompagnati dall’Orchestra Città di Magenta e dall’Orchestra Antonio Vivaldi, che da alcuni anni collabora stabilmente con noi, e uno strepitoso quintetto di voci maschili del teatro alla Scala che sarà una grande scoperta per il nostro pubblico. Abbiamo naturalmente pensato anche ai piccoli e ai ragazzi con l’opera buffa del Carnevale degli animali, una delle più apprezzate nel repertorio della produzione Totem, replicata sempre con grande successo. Infine, per rendere più agevole la scelta di partecipare ad ogni spettacolo, nell’incertezza del prolungarsi dello stato di emergenza Covid-19, ci siamo orientati su una proposta di vendita in forma di singolo biglietto per ogni spettacolo e non del classico abbonamento. Aspettiamo tutti in teatro in sicurezza per un nuovo 'la' alla stagione musicale”.

Informazioni e biglietti

I biglietti per tutti i concerti, tranne Il carnevale degli animali, hanno un costo di 18 euro per la platea e di 12 euro per la galleria mentre per il ridotto (giovani under 26 anni) di 10 euro. Per “Il carnevale degli animali” il biglietto unico intero ha un costo di 10 euro, il ridotto (fino ai 14 anni) di 5 euro. I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Lirico di Magenta, in via Cavallari 2, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. È possibile acquistare i biglietti anche presso l'ufficio teatro dei Navigli, all'ex Convento dell’Annunciata - Abbiategrasso, via Pontida - Dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Inoltre tutti i biglietti sono acquistabili online sul portale www.vivaticket.com

Il programma della stagione musicale

Sabato 29 gennaio ore 21: Musica Virtuosa

Orchestre in Residenza - Orchestra Antonio Vivaldi - Orchestra “Città di Magenta”

Giorgio Federico Ghedini (1892-1965)

Musica concertante per violoncello e archi (1962)

Petr Ilic Cajkovskij (1840-1893)

Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, op. 33 (1876)

Robert Schumann (1810 - 1856)

Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore per orchestra "Renana", op. 97

Enrico Bronzi violoncello solista e direttore

Domenica 27 febbraio: Carnevale in Musica

Orchestre in Residenza - Orchestra Antonio Vivaldi - Orchestra “Città di Magenta”

Il Carnevale degli animali

di Camille Saint-Saëns

Grande fantasia zoologica per due pianoforti

Testi di Antonella Piras

Andrea Raffanini direttore

Venerdì 18 maggio ore 21: Classicheggiando

Italian Harmonists - Le Voci Della Scala, Andrea Semeraro - Tenore Sandro Chiri - Basso, Giorgio Tiboni - Tenore Luca Di Gioia - Tenore, Michele Mauro - Tenore Jader Costa - Pianoforte

Mercoledì 13 aprile ore 21: Mille e una Notte

Orchestre in Residenza - Orchestra Antonio Vivaldi - Orchestra “Città di Magenta”

Nikolay Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)

Sheherazade, suite sinfonica, op 35 da le "Mille e una notte" (1888)

Nikolay Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)

La grande Pasqua russa, Ouverture op 36 (1888)

Lorenzo Passerini direttore



Sabato 7 maggio ore 21: Maratona Bach



Orchestre in Residenza - Orchestra Antonio Vivaldi - Orchestra “Città di Magenta”

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

I 6 Concerti Brandeburghesi

n. 1 in fa maggiore, BWV 1046 n. 2 in fa maggiore, BWV 1047

n. 3 in sol maggiore, BWV 1048 n. 4 in sol maggiore, BWV 1049

n. 5 in re maggiore, BWV 1050 n. 6 in si bemolle maggiore, BWV 105

Lorenzo Passerini direttore