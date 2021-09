"Teatro del '900", in mostra programmi di sala, locandine e riviste

Teatro del '900 in mostra a Legnano.

Cultura e storia del teatro italiano con la mostra/esposizione itinerante “Teatro del ‘900”: a partire da sabato 4 settembre fino a domenica 12 settembre 2021 sarà possibile vedere una raccolta di circa 200 documentazioni che comprendono una collezione di programmi teatrali originali e fotocomposizioni delle locandine del Teatro Galleria di Legnano raccolte dal 1950. L'esposizione sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, nei giorni feriali dalle 17 alle 20. Il pubblico interessato potrà entrare gratuitamente nelle sale della Famiglia Legnanese (in Villa Jucker, via Matteotti 3) per vedere l’esibizione, tenendo conto dell’applicazione delle normative Covid attualmente in vigore. Curatore dell’evento culturale è Giordano Fenocchio con Marco Borroni, responsabile del Teatro Galleria di Legnano, mentre l’organizzazione è affidata all’attore e scrittore Francesco Pellicini (ideatore dell’Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino). L'iniziativa è patrocinata dall'Amministrazione comunale e vede come partner la Fondazione Ticino Olona e la Famiglia Legnanese. Una collezione dettata dall'amore per il teatro che verrà esposta in modo parziale data la sua ampiezza di documenti ma che è possibile vedere integralmente online sul sito del curatore.