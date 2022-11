Teatro Carosello ricordando Angelo

Il Teatro Carosello torna in scena ricordando il suo fondatore Angelo Cavalli.

Teatro Carosello

Uno spettacolo che segna il ritorno in scena dell’associazione Carosello in occasione del 15esimo anniversario dalla nascita e che ricorderà il fondatore del gruppo Angelo Cavalli, scomparso lo scorso anno. Sabato 12, all’auditorium di via Varese, con ingresso gratuito, l’associazione Carosello tornerà in scena dopo lo stop dovuto agli anni della pandemia.

Il ricordo di Angelo

Lo farà senza il suo mentore e fondatore, che nell’occasione sarà ricordato nel modo che più sarebbe piaciuto ad Angelo: scatenando sorrisi e risate con gli sketch comici pieni di equivoci e fraintendimenti che hanno caratterizzato i 15 anni di spettacoli dell’associazione.



Ad andare in scena, proponendo sketch «storici» e nuovo materiale preparato in questi anni di stop, saranno i sei attori amatoriali Adele Lucchini, Antonio Guiducci, Daniele Grassia, Michele Barbella, Ornella Pagani e Gaetano Quartarone, guidati alla regia da Valerio Tizzoni. Nel corso dello show, dal titolo «E Qui Voci», verrà proiettato anche un filmato dedicato alla memoria di Angelo Cavalli.

Sketch comici

«Siamo contenti di poter tornare in scena, e di poterlo fare proprio “a casa”, a Pregnana, dove contiamo su un pubblico “amico”» racconta Valerio Tizzoni. «Cercheremo di divertirci e di far divertire, portando sul palco il modo di fare teatro che è sempre stato caratteristico del nostro gruppo. Durante la serata ricorderemo il caro Angelo, che con la sua grande capacità di fare comunità, con la sua simpatia, umiltà e capacità di attrarre vicino a sé le persone, ha dato il via a tutto questo 15 anni fa».