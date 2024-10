Talenti della lirica e della musica di scena al Tirinnanzi

Al via la prima edizione del Concorso musicale Città di Legnano intitolato alla memoria di Franco Sioli.

Riflettori puntati sulla lirica e sui giovani talenti con il Concorso Franco Sioli

L'appuntamento è per domenica 27 ottobre al Teatro Tirinnanzi. Alle 15 si terranno il memorial e il concorso lirico dedicati al baritono, oboista, pianista e direttore d'orchestra legnanese; mentre alle 20.30 i riflettori si accenderanno sul concorso per talenti emergenti. Il Concorso prevede infatti due categorie: "Debuttanti", riservata a cantanti lirici, e "Giovani", aperta a musicisti e cantanti di ogni genere musicale di età inferiore ai 36 anni. L'evento è stato presentato nella mattinata di oggi, martedì 22 ottobre, in Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese, tra i partner dell'iniziativa.

L'idea di Donatella Pinciroli è stata realizzata grazie a un lavoro di rete

Il Concorso musicale Città di Legnano è nato da un'idea della legnanese Donatella Pinciroli, grande amica di Sioli, che nel 2023 ha costituito, presso la Fondazione comunitaria Ticino Olona, un fondo erogativo per perpetuarla memoria del cantante e musicista di fama internazionale spentosi a 65 anni nel novembre 2021, attraverso un concorso destinato a giovani cantanti lirici. Iniziò così una serie di contatti e confronti che portò, nello scorso mese di luglio, l’associazione Ensemble Amadeus, la Famiglia Legnanese, il Comune di Legnano, la stessa Pinciroli e la Fondazione Ticino Olona a lanciare il Concorso musicale internazionale Città di Legnano, dedicato alla figura di Franco Sioli, ipotizzando e sperando che potesse anche essere la prima edizione di un appuntamento annuale o biennale da tenersi in Legnano con un ampio respiro, nazionale e internazionale.

I partecipanti sono 50, dei quali il 70% donne e il 22% di nazionalità straniera

I primi dati, relativi alla fase finale del concorso che si terrà sabato 26 (per le selezioni) e domenica 27 ottobre (per il gran finale) al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, promettono emozioni e spettacolo e lasciano ben sperare per il futuro: i partecipanti sono 50, il 70% dei quali donne; il 75% proviene dalla Lombardia, di cui circa la metà dalla provincia di Milano con alcuni candidati legnanesi, il 22% ha nazionalità estera, e tre hanno tuttora residenza estera; l'età media dei cantanti lirici per la categoria "Debuttanti" è 29 anni, con la più giovane di 19 anni, l'età media della categoria "Giovani talenti" è 24 anni, con la più giovane di 13 anni.

I candidati per la categoria "Debuttanti", riservata ai cantanti lirici, sono 22: questa categoria vedrà i partecipanti interpretare ruoli tratti dal "Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini e dallo "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi. I migliori saranno incaricati di interpretare la prima delle due opere prevista a Legnano a marzo 2025 e i vincitori assoluti saranno premiati con il Premio Franco Sioli, assegnato da una giuria di esperti del settore.

I candidati per la categoria "Giovani", aperta a musicisti e cantanti di età inferiore ai 36 anni, sono 28: questa categoria permetterà ai partecipanti di esibirsi davanti a un vasto pubblico con un brano a loro scelta. I premi Talento emergente saranno assegnati da una giuria di musicisti eclettici e dal pubblico presente in sala, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Il programma della due giorni del concorso musicale

Sabato 26 ottobre sarà dedicato alle selezioni dei finalisti. Domenica 27 ottobre gran finale che vedrà l’esibizione dei finalisti e la proclamazione dei vincitori delle due categorie alla presenza del pubblico, con il seguente programma:

Prima parte

15 Memorial Franco Sioli, incontro pubblico dedicato al ricordo di Franco Sioli

16.45 Concerto dei finalisti della categoria "Debuttanti" e assegnazione dei premi Franco Sioli

Seconda parte

20.30 Concerto dei finalisti della categoria "Giovani" e assegnazione dei premi Talento Emergente

Gianfranco Bononi, presidente della Famiglia Legnanese, dichiara di sostenere con orgoglio questa prima edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano Franco Sioli perché da sempre la Famiglia Legnanese è impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti in qualsiasi ambito premiandone il merito.

Donatella Pinciroli si dice emozionata e soddisfatta per la realizzazione di questo che, più che un suo sogno, è stato un grande desiderio di Franco Sioli, quello cioè di poter dare un aiuto concreto e un sostegno a giovani cantanti lirici promuovendone la passione e incentivandoli nel loro percorso di studio musicale:

“Inoltre la creazione del Fondo e l’organizzazione del Concorso ha veramente richiesto un grandissimo impegno da parte di tutti i collaboratori, perciò non posso che essere veramente molto grata al professor Salvatore Forte con Fondazione comunitaria Ticino Olona, al maestro Marco Raimondi con Ensemble Amadeus, al Comune di Legnano e alla Famiglia Legnanese per la disponibilità. Non posso non ringraziare Beppe Nazari che è riuscito a recuperare e 'decifrare' registrazioni e video di Franco e ovviamente le amiche cantanti della Giuria e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel portare avanti questa iniziativa, che speriamo non rimanga unica ma possa proseguire anche i prossimi anni".

L'assessore alla Cultura Guido Bragato sottolinea:

«Questo concorso riflette in pieno lo spirito che anima il Centenario di Legnano Città persone e associazioni attive sul territorio immaginando un evento musicale per ricordare un concittadino che si è fatto apprezzare, anche al di fuori dei confini italiani, come cantante e strumentista e costruendolo per i giovani che stanno seguendo un percorso affascinante ma estremamente complesso nel mondo delle sette note. A tutti i giovani talenti che si esibiranno al Teatro Tirinnanzi va il mio più sincero augurio per questo concorso e di riuscire a realizzare il loro sogno: fare di una grande passione la propria vita".

Ensemble Amadeus, associazione per la formazione, diffusione e promozione dell’arte musicale, presente da quasi un trentennio sulla scena culturale del territorio legnanese e organizzatrice del concorso è entusiasta per l’interesse che l’evento sta riscuotendo. Il presidente, maestro Marco Raimondi sottolinea l’importanza del ruolo che la cultura musicale deve avere nella società attuale in un momento storico particolare in cui si ricorda, oltre alla figura di Franco Sioli anche il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini e il centenario di Legnano Città, oltre al riconoscimento del canto lirico italiano da parte dell’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Aggiunge Raimondi:

"I 50 musicisti iscritti alla prima edizione del concorso - con una significativa rappresentanza dall’estero - testimoniano il successo dell’iniziativa e il valore della Stagione Itinerari musicali del Coro e Orchestra Amadeus che, giunta ormai alla sua 15esima edizione, ospiterà nei suoi concerti questi giovani debuttanti".