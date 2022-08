Svelato il programma del Palietto di Dairago

Fervono i preparativi in vista del Palietto delle contrade di Dairago. Giovedì 25 agosto è stato svelato il programma: previsti una serie di appuntamenti tra cui il gioco delle carte, la corsa coi mattoni e quella col cerchio. Spazio anche a fotografia e basket. Confermati i tradizionali tiri alla fune, il lancio delle uova e la possibilità di usare i pattini.

Torna l'appuntamento rimandato per Covid

L’appuntamento, che negli ultimi anni aveva subito una battuta d’arresto dovuta alla pandemia da Covid, si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre. L’Amministrazione comunale nelle scorse settimane aveva annunciato il ritorno dell’attesissimo appuntamento e lo aveva fatto spiegando che si sarebbe trattato di un’edizione che si svolgerà in versione ridotta. A giudicare dal programma, ricchissimo, di iniziative, però, ci sono tutte le premesse perché l’evento rispecchi tutte le aspettative. Di quest’ultimo è stato finalmente svelato il programma.

Ecco il dettaglio del programma

Sabato 10 settembre, dalle 15.30, dunque, tutti in piazza San Francesco della Croce per l’inaugurazione e il giuramento. Alle 16.30, all’Apad, è previsto un concorso fotografico e il gioco delle carte (scopa e scala 40). A seguire prenderanno avvio due corse, quella coi mattoni e quella col cerchio. Alle 21.30, quindi, un torneo di basket, tre contro tre. Domenica 11 settembre, invece, ci sarà la corsa sui trampoli, la staffetta per i bambini e la corsa con i sacchi. Senza dimenticare, inoltre, il lancio delle uova, i pattini e il tiro alla fune. E’ prevista per entrambe le serate la possibilità di cenare, dalle 19.30, direttamente in oratorio.