Successo di presenze per "Artisti per (la) natura"

Sabato 6 e domenica 7 maggio, presso la Biblioteca Civica “L. Germani” di via Cesare Battisti, 8, ad Albairate, si è svolta la rassegna culturale “Artisti per (la) Natura”, un progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura di Albairate, dall’associazione AlbairArte, Gala 108 Carpe Diem e dal Ducato di Abbiate-grasso.

In mostra gli "Artisti per (la) natura"

Una rassegna che per due giorni ha esposto pittori, fotografi, scrittori e poeti, uniti in comune per tentare di sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela e del rispetto dell’ambiente, denunciando rischi e conseguenze del suo sfruttamento.

A questa bellissima mostra erano presenti le opere di: Alessandro De Vecchi, Julio Araya Toro, Lorenzo Oldani, MariaChiara Rodella, Giacomo Cipressi, Giuseppe “Peppino” Cislaghi, Tino Vona, Giuseppe La Barbera, Mariangela Filini, Justyna Przygocka, Sergio Sepiello, Gianfranco Pirovano, Guido Ranzani, Regina Caterina, Alice Pedrazzini, Gianni De Paoli, Luigia Bevilacqua, Sandra Rettori, Edmondo Masuzzi, Liliana Bellu, Marcela Rodríguez Valdivieso, Nadia Turian, Aurelia Menescardi, Lucio Da Col, Giorgio Della Fiorentina, Antonio Cisari, Nina Adrià, Giuseppe Redondi, Monica Oldani, Emanuela Gioletta, Eliana Gregori, Armando Munerato ed Andrea Pellicani.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il taglio del nastro della rassegna

Sabato 6 maggio, alle ore 15.30, è stata inaugurata la rassegna con l'intervento di Maria Cristina Trezzi, Assessora alla Cultura di Albairate, Lorenzo Oldani, Presidente dell’associazione “Albairate”, Julio Araya Toro, Presidente dell’associazione “Ducato di Abbiate-Grasso”, Alessandro De Vecchi, Presidente dell’associazione “Gala 108 Carpe Diem” e Liliana Bellu, Integrante dell’associazione per il “Parco Sud Milano”. Dopo gli interventi di scrittori, poeti, pittori e fotografi, un primo reading culturale con Giuseppe Redondi, Aurelia Menescardi, Armando Munerato, Giuseppe La Barbera con la voce di Rosella Macchini, Marcela Rodríguez Valdivieso con la voce di Emanuela Gioletta, Andrea Pellicani, Emanuela Gioletta, Guido Ranzani, Luigia Bevilacqua, Lorenzo Oldani, Sandra Rettori, MariaChiaraRodella con la voce di Emanuela Gioletta e Justyna Przygocka. Per finire la prima giornata è stato offerto dell’Amministrazione Comunale un ricco rinfresco preparato di Sodexo.

Domenica 7 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.00, aperta la mostra con ingresso libero. Dalle ore 15.30, proposto anche un laboratorio creativo sul tema ambientale, dedicato ai bambini. E dopo l’intervento di scrittori, poeti, pittori e fotografi, un secondo reading culturale con Julio Araya Toro con la voce di Lucio Da Col, Monica Oldani, Alessandro De Vecchi, Liliana Bellu con a voce di Maria Cristina Trezzi, Edmondo Masuzzi, Nina Adrià, Lucio Da Col, Giuseppe La Barbera con la voce di Clelia Frontini, Regina Caterina, Giuseppe “Peppino” Cislaghi e Alice Pedrazzini.

E come finale culturale alle ore 16.30, è stata organizzata la rappresentazione teatrale “L’uomo che piantava gli alberi”, tratta dall’omonimo romanzo di Jean Giono, a cura della “Compagnia dei Gelosi”. Per finire la seconda giornata hanno fatto uso della parola Flavio Crivellin, Sindaco di Albairate, Maria Cristina Trezzi, Assessora alla Cultura di Albairate, Lorenzo Oldani (Albairate), Julio Araya Toro (Ducato di Abbiate-Grasso) e Alessandro De Vecchi (Gala 108 Carpe Diem), per i saluti, ringraziamenti e le conclusioni finale della rassegna.