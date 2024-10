Lo scorso weekend, Legnano ha ospitato la prima edizione Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano - organizzato da Fondazione Comunitaria Ticino Olona Ente Filantropico, Ensemble Amadeus, Comune di Legnano e Famiglia Legnanese - che già al suo esordio rappresenta un evento di rilievo per il panorama musicale italiano.

Successo di presenze al primo concorso musicale "Città di Legnano"

Il concorso è nato dalla volontà della dr.ssa Donatella Pinciroli che ha voluto esaudire un desiderio del compianto baritono legnanese, Franco Sioli, artista di fama internazionale, che molto ha fatto per la promozione della musica e grande aiuto ha dato a tanti giovani che amavano il bel canto. La dr.ssa Pinciroli ha costituito un Fondo presso la Fondazione Comunitaria Ticino Olona al fine proprio di organizzare un concorso per giovani cantanti lirici e promuovere, più in generale, la passione della musica presso i più giovani.

Il concorso ha avuto luogo presso il Teatro Tirinnanzi con le selezioni sabato 26 ottobre e il concerto dei finalisti domenica 27 ottobre.

Protagonisti dell’evento sono stati 50 musicisti, suddivisi in due categorie: “Debuttanti”, dedicata ai cantanti lirici, e “Giovani”, riservata a musicisti tra i 14 e i 36 anni. I vincitori hanno potuto conquistare due riconoscimenti speciali: il premio Franco Sioli per la categoria Debuttanti e il premio Talento Emergente per la categoria Giovani.

Il programma del concorso e i partecipanti

Il programma del concerto finale ha esaltato la versatilità degli interpreti: se i “debuttanti” hanno eseguito arie e duetti tratti da celebri opere come Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, i “giovani” invece hanno avuto la libertà di scegliere un brano di qualunque genere musicale, offrendo così al pubblico una varietà di stili e atmosfere. L’esecuzione dei brani da parte dei finalisti ha riscosso ampio consenso sia da parte del pubblico che dalle giurie, composte da venti esperti del settore musicale. Nella categoria Giovani, il pubblico ha avuto inoltre l’opportunità di contribuire attivamente al voto esprimendo tre preferenze alla fine delle esibizioni. Le scelte del pubblico sono confluite con quelle della giuria che ha trovato la giusta sintesi per la vittoria finale.

L’evento ha visto la partecipazione di personalità del mondo culturale e istituzionale del territorio tra cui Marco Raimondi, direttore artistico di Amadeus, Salvatore Forte, presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Gianfranco Bonomi, presidente della Famiglia Legnanese, Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, e Guido Bragato, assessore alla cultura e allo sport del Comune di Legnano. Il Maestro Enrico Raimondi ha accompagnato al pianoforte i giovani talenti, mentre Luciano Mastellari ha condotto la serata con grande professionalità e passione. L’intensa giornata di domenica è stata anche arricchita da una tavola rotonda dedicata alla figura del baritono legnanese Franco Sioli curata da Donatella Pinciroli e Beppe Nazari. In serata, un altro momento di commemorazione ha visto protagonista il musicista legnanese Gino Jelo, a cui è stato dedicato il premio della categoria Giovani consegnato dal nipote Massimo Rancilio.

I vincitori delle diverse categorie

Al termine delle due esibizioni, la giuria ha decretato i vincitori per entrambe le categorie:

Categoria Debuttanti: 1° Premio: Edoardo Di Cecco, baritono - 2° Premio: Giada Citton, soprano - 3° Premio: Askar Lashkin, baritono.

Categoria Giovani: 1° Premio: Carolina Moranzoni, violino - 2° Premio: Gaia Nicosia, soprano - 3° Premio: Trio The Canter, Rachele Franci (voce), Paolo Cozzi (chitarra) e Riccardo Albé (mandolino).

L’obiettivo del concorso non si è limitato alla premiazione dei vincitori bensì alla selezione di talenti per realizzare le prossime produzioni della Stagione Itinerari Musicali del Coro e Orchestra Amadeus tra cui Il Barbiere di Siviglia di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi e altre, offrendo loro nuove occasioni di esibizione e crescita professionale.

Un nuovo appuntamento il 15 novembre

La stagione Itinerari Musicali, resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Comunitaria Ticino Olona, continuerà il 15 novembre con un nuovo appuntamento. Presso l’auditorium dell’Istituto Scolastico Romano Rancilio di Villastanza di Parabiago, si terrà il concerto “Giacomo Puccini, un mito italiano”, dedicato al centenario del grande musicista.

Per informazioni sulle attività culturali organizzate da Ensemble Amadeus e per prenotare i biglietti per i concerti, è possibile visitare il sito www.ensembleamadeus.org.

Per info e prenotazioni: Amadeus - Area Comunicazione

web: www.ensembleamadeus.org, email:itinerarimusicali@ensembleamadeus.org,tel./whatsapp:320 2944438