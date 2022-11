Sù il sipario al Teatro Roberto De Silva con due serate gratuite

Il nuovo teatro di Rho Roberto De Silva aprirà il 25 novembre e il 2 dicembre ci sarà una prima serata gratuita aperta al pubblico.

Gli spettacoli al Teatro De Silva

L’apertura del nuovo Teatro Civico Roberto de Silva prevede una serie di eventi dedicati a coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa nuova struttura e ai cittadini, destinatari di questa opera.

La prima serata, il 25 novembre, sarà dedicata a inviti istituzionali, la seconda avrà ingresso gratuito e sarà totalmente dedicata alla cittadinanza. Il 2 dicembre, alle ore 21, l’Accademia Teatro alla Scala e il musicologo Fabio Sartorelli animeranno una serata-concerto dal titolo “Attorno a Boris Godunov” che vedrà protagonisti gli allievi dell’Accademia. Sarà una sorta di seconda “prima”, in cui musicisti e cantanti dell’Accademia aiuteranno a conoscere meglio l’opera scelta dal Teatro alla Scala per l’avvio della propria stagione il giorno di Sant’Ambrogio.

Per questa serata verranno emessi biglietti gratuiti, per assegnare i posti disponibili. Si potranno ottenere recandosi, a partire dal 21 novembre, al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 (CentRho). Ogni persona potrà ritirare al massimo 2 biglietti.

Il 7 dicembre un'altra serata a ingresso libero

Il 7 dicembre l’ingresso al Teatro de Silva sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili per la proiezione in diretta, a partire dalle ore 18, del “Boris Godunov”, capolavoro del compositore russo Musorgskij basato sull’omonimo dramma di Puškin, dal Teatro alla Scala. L’energia dell’opera raggiunge anche Rho nell’ambito della Prima Diffusa, promossa dal Comune di Milano, Teatro alla Scala ed Edison.

Oltre a questi eventi un ricco cartellone accompagnerà le ultime settimane del 2022, fino al 31 dicembre, quando è prevista una serata dedicata alla danza e all’attesa del nuovo anno: sul sito www.teatrocivicorho.com si può trovare l’intero programma di tutti gli spettacoli.

Per queste serate le prenotazioni partiranno il giorno 21 al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19 e online su Vivaticket.it (anche in questo caso sul sito del teatro si trova ogni chiarimento). Lunedì 14 e lunedì 21 novembre dalle ore 10 alle 12, tra piazza San Vittore e largo Agostino Casati, si potranno chiedere informazioni a un gazebo appositamente allestito durante la giornata del mercato settimanale. Prossimamente verrà diffuso e promosso il cartellone della stagione 2023 con tutte le modalità per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.